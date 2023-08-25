

مرسيليا (أ ف ب)



وصل المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا إلى مرسيليا، حيث من المتوقع أن ينضم إلى صفوف النادي الجنوبي، قادماً من الإنتر الإيطالي وصيف أوروبا على سبيل الإعارة، وذلك فور خضوعه للفحص الطبي.

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام صوراً لوصول كوريا «29 عاماً» إلى مطار مرسيليا- بروفنس، حيث من المتوقع أن يخضع للفحص الطبي قبل أن يوقّع على العقد مع مرسيليا.

وستتم إعارة كوريا إلى مرسيليا لموسم واحد، والذي سيكون لديه خيار شراء يقدّر بعشرة ملايين يورو.

وحسب مصدر في النادي الفرنسي الذي يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط مع بداية الموسم الجديد «فوز وتعادل»، فقد وقع خيار التعاقد مع كوريا لقدرته على شغل إما مركز الجناح الأيسر أو أحد مركزي الهجوم في خطة المدرب الإسباني مارسيلينو.

وعانى الدولي كوريا «19 مباراة مع الأرجنتين»، لفرض نفسه مع الإنتر في الموسمين الأخيرين حيث لازم مقاعد البدلاء، بعدما انتقل إلى صفوفه قادماً من لاتسيو، حيث تألق خلال ثلاثة مواسم «2018-2022»، كما دافع عن ألوان إشبيلية الإسباني وسمبدوريا الإيطالي وفريق بداياته استوديانتيس.