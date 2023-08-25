إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس



مدريد (رويترز)

أعلن مسؤول أن الحكومة الإسبانية بدأت إجراءات قانونية تسعى لإيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقب تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو، خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات.

ورفض روبياليس الاستقالة، ما أثار غضباً بين اللاعبين والوزراء الذين اعتبروا الواقعة تصرفاً غير مقبول.

وقال فيكتور فرانكوس، رئيس المجلس الوطني للرياضة، الذي تديره الدولة في مؤتمر صحفي «تبدأ الحكومة الإجراء بحيث يتعين على روبياليس تقديم توضيحات أمام المحكمة الرياضية، وإذا وافقت المحكمة الرياضية، يمكنني أن أعلن أننا سنوقف روبياليس عن مهامه».