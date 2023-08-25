السبت 26 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»

وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
25 أغسطس 2023 19:36

 
برلين (د ب أ) 

توفي الدراج البلجيكي الموهوب تيجل دي ديكر، عن عمر 22 عاماً، وذلك متأثراً بإصابته التي تعرض لها في حادث اصطدام خلال التدريبات، حسبما أعلن فريقه لوتو دستني، الجمعة. 

وقال الفريق في بيان له: لم تفلح الجهود الكبيرة التي بذلت في المستشفى في إنقاذ حياته وخسر معركته هذا الصباح. وأضاف الفريق في بيانه، أن دي ديكر اصطدم بمؤخرة سيارة يوم الأربعاء الماضي، وتم نقله إلى مستشفى في لير ببلجيكا، حيث خضع لعملية جراحية، ثم تم نقله إلى مستشفى أخرى في مسقط رأسه بأنتويرب. 

أخبار ذات صلة
هنري مدرب «الديوك 21»
مولانو يهدي «الإمارات للدراجات» الفوز الـ 46

وقال ستيفان هيولوت، الرئيس التنفيذي لفريق لوتو ديستني، إن حالة من الحزن الشديد خيمت على الفريق بعد وفاة الدراج. 

وأضاف: أظهر تيجل تطوره هذا العام، وكنا نؤمن بقدرته على ذلك، وكان تواجده مع الفريق خياراً منطقياً، للأسف لن يصبح محترفاً أبدا وسنتذكره دائماً على أنه موهبة شابة وشخص ودود وجيد خارج ميدان السباق. 

وفاز دي ديكر بمرحلة في «تور دي تايوان» ومراكز متقدمة في سباقات للدراجين لأقل من 23 عاماً في روتلاند ميلتون «احتل المركز الثاني» وإيسبورن فرانكفورت «احتل المركز الرابع»، كما فاز بسباق في باريس لأقل من 21 عاماً.

الدراجات
الدراجات الهوائية
بلجيكا
آخر الأخبار
بيليتش: الثقة هربت من الفتح
الرياضي
بيليتش: الثقة هربت من الفتح
اليوم 11:50
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
الرياضي
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
اليوم 11:45
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
الرياضي
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
اليوم 11:36
«الدقيقة 105» تكمل «مشهد الإثارة» في «مدرجات الصقور»
«الدقيقة 105» تكمل «مشهد الإثارة» في «مدرجات الصقور»
اليوم 11:30
روسيا تدمر طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود
عربي ودولي
روسيا تدمر طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود
اليوم 11:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©