وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»



برلين (د ب أ)

توفي الدراج البلجيكي الموهوب تيجل دي ديكر، عن عمر 22 عاماً، وذلك متأثراً بإصابته التي تعرض لها في حادث اصطدام خلال التدريبات، حسبما أعلن فريقه لوتو دستني، الجمعة.

وقال الفريق في بيان له: لم تفلح الجهود الكبيرة التي بذلت في المستشفى في إنقاذ حياته وخسر معركته هذا الصباح. وأضاف الفريق في بيانه، أن دي ديكر اصطدم بمؤخرة سيارة يوم الأربعاء الماضي، وتم نقله إلى مستشفى في لير ببلجيكا، حيث خضع لعملية جراحية، ثم تم نقله إلى مستشفى أخرى في مسقط رأسه بأنتويرب.

وقال ستيفان هيولوت، الرئيس التنفيذي لفريق لوتو ديستني، إن حالة من الحزن الشديد خيمت على الفريق بعد وفاة الدراج.

وأضاف: أظهر تيجل تطوره هذا العام، وكنا نؤمن بقدرته على ذلك، وكان تواجده مع الفريق خياراً منطقياً، للأسف لن يصبح محترفاً أبدا وسنتذكره دائماً على أنه موهبة شابة وشخص ودود وجيد خارج ميدان السباق.

وفاز دي ديكر بمرحلة في «تور دي تايوان» ومراكز متقدمة في سباقات للدراجين لأقل من 23 عاماً في روتلاند ميلتون «احتل المركز الثاني» وإيسبورن فرانكفورت «احتل المركز الرابع»، كما فاز بسباق في باريس لأقل من 21 عاماً.