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«العشرة الأوائل» في تصنيف «الفيفا» للسيدات

«العشرة الأوائل» في تصنيف «الفيفا» للسيدات
25 أغسطس 2023 18:41

 
باريس (أ ف ب)


تقدمت السويد للمرة الأولى في تاريخها إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، متفوقة على إسبانيا بطلة العالم.
ووجدت السويد، التي احتلت المركز الثالث في كأس العالم 2023 التي أُقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، نفسها في الصدارة بصعودها مركزين وأزاحت الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المركز الثالث، بعد خروجها من دور الـ16، في إحدى أكبر مفاجآت مونديال السيدات.
وكما كان متوقعاً، كان المنتخب الإسباني المتوّج باللقب من الأكثر تحسّناً في الترتيب، حيث قفز أربعة مراكز ليصبح ثانياً خلف السويد.
ورغم وصولها إلى الدور نصف النهائي في البطولة التي أقيمت على أرضها، بقيت أستراليا خارج المراكز العشرة الأوائل، واحتلت المركز الحادي عشر.
ودفعت ألمانيا ثمن مشاركتها الأخيرة السيئة، حيث خرجت من الدور الأول وتراجعت إلى المركز السادس.

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العشرة الأوائل


1- السويد: 2069.17 نقطة
2- إسبانيا: 2051.84
3- الولايات المتحدة: 2051.21
4- إنجلترا: 2030.14
5- فرنسا: 2004.17
6- ألمانيا: 1987.67
7- هولندا: 1984.5
8- اليابان: 1961.35
9- البرازيل: 1949.41
10- كندا: 1944.84

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
مونديال السيدات
السويد
إسبانيا
أميركا
إنجلترا
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