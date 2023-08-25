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مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يرفع جوائز «النسخة 30»

مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يرفع جوائز «النسخة 30»
25 أغسطس 2023 18:38

 
أبوظبي (وام)

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قررت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، رفع قيمة جائزة بطل الماسترز للنسخة المقبلة من المهرجان إلى 30 ألف دولار، وذلك احتفالاً بالنسخة الـ30 للحدث الدولي الكبير، مع الإبقاء على بقية جوائزه دون تغيير.
وأكد حسين عبد الله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة، أن قرار اللجنة جاء بعد النجاح الكبير، الذي تحقق خلال السنوات الماضية والسمعة والمكانة الكبيرة التي حققها المهرجان، وارتفاع أعداد المشاركين به، مشيراً إلى أن هناك المزيد من القرارات بشأن النسخة المقبلة سيعلن عنها لاحقاً.
وأوضح أن المهرجان أبرز العديد من المواهب الإماراتية التي استفادت كثيراً من أصحاب الخبرات من مختلف دول العالم، وأبرزها الصين وأوزبكستان، والهند، وأن إقامة 14 بطولة ضمن فعاليات المهرجان أسهم كثيراً في مشاركة لاعبين من مختلف الأعمار.
وعن الخطط المستقبلية لنادي أبوظبي للشطرنج، أكد الخوري أن النادي بصدد تنفيذ مشروع لإدخال اللعبة في جميع مدارس أبوظبي، والتعاقد مع أحد المواقع الأميركية المتخصصة لتعليم وتطوير لاعبيه.

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مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
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