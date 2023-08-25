الجولة الختامية من دوري قفز الحواجز تنطلق السبت

أبوظبي (وام)



تنطلق يوم السبت فعاليات الجولة السادسة الختامية من الدوري الصيفي لقفز الحواجز، والتي تنظمها «أكاديمية بوذيب»، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتمتد حتى يوم الأحد.

وتهدف المنافسة، لبناء قدرات الفرسان المبتدئين، وتطوير مهاراتهم، على ارتفاعات وفئات مختلفة، وصقل خبراتهم من خلال المشاركة في المنافسات.

وارتفع عدد المشاركين لأكثر من 800 فارس وفارسة حتى نهاية الجولة الماضية، من الفئات العمرية المختلفة.

وأكد أحمد الجنيبي مدير البطولة، أن الجولة الختامية ستشهد العديد من الفعاليات التي تجسد القيمة الكبيرة لهذه المنافسة في تطوير المستويات، والوصول بالفرسان إلى أفضل درجات القدرات التنافسية.

وأوضح أن جميع المؤشرات أكدت الشغف الكبير من الفرسان والفارسات من مختلف الفئات العمرية للاستفادة من الفعاليات الصيفية، والحرص على الاستفادة من البرامج التثقيفية والتعليمية في الأكاديمية.