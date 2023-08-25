كلوب: صلاح لا غنى عنه!



ليفربول (أ ف ب)



نفى المدرب الألماني يورجن كلوب ما يُشاع عن إمكانية رحيل نجمه المصري محمد صلاح عن ليفربول الإنجليزي، من أجل الالتحاق بركب النجوم المنتقلين هذا الصيف إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وأفادت التقارير أن نادي الاتحاد السعودي يحاول إغراء صلاح للانتقال إليه في صفقة قد تضاهي، أو حتى تتجاوز ما حصل عليه النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار للانضمام إلى النصر والهلال توالياً.

وفي مؤتمره الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل في الدوري الممتاز، أكد كلوب أن لا نية للتخلي عن صلاح، متطرقاً إلى ما يُشاع بالقول إنها «تقارير إعلامية» ولا شيء أكثر من ذلك، مضيفاً «لا شيء للتحدث عنه من وجهة نظري، «مو صلاح» لاعب في ليفربول».

وتابع «إنه لاعب لا غنى عنه، كان «لا غنى عنه» ولا يزال، لا شيء للحديث عنه، وإذا كان هناك شيء «عرض ما»، فإن الجواب سيكون كلا».



ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وأكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب «أنفيلد».

وكتبت صحيفة «الرياضية» السعودية أوائل هذا الشهر أن الاتحاد بطل الدوري الموسم الفائت، قدّم عرضاً لليفربول قدره 52 مليون جنيه «60 مليون يورو»، بالإضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح، مقابل 155 مليون جنيه «180 مليون يورو».

لكن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، أكد في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن صلاح يبقى ملتزماً مع ليفربول، ولو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي.

وسبق لليفربول أن خسر لاعبَيّن هذا الصيف لمصلحة الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون، والبرازيلي فابينيو إلى الاتفاق والاتحاد توالياً، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع «الريدز» أيضاً.

وسجل صلاح 187 هدفاً في 307 مباريات بألوان ليفربول منذ انضمامه إليه من روما عام 2017، بينها هدف في مستهل الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وتُوج صلاح مع ليفربول بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس إنجلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.

ويستقطب الدوري السعودي بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، إلى النصر في يناير بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولحق به هذا الصيف، وما زال، الكثير من النجوم الكبار أبرزهم الفرنسي كريم بنزيمة، افضل لاعب في العالم العام الماضي، ومواطنه نجولو كانتي والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي روبن نيفيش وأخيراً نيمار، والإسباني لابورت.