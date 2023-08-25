«سباق الهداف» يشعل «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



رسم صراع المنافسة المبكر على لقب الهداف، إثارة جديدة في واجهة «دوي المحترفين تحت 21 عاماً»، حيث يتصدر «الثنائي» السنغالي موسى سنجور مهاجم الوحدة «17 عاماً»، والفرنسي من أصل جزائري أسامة عمار «19 عاماً» لاعب الوصل، القائمة برصيد 3 أهداف، مقابل هدفين لخليفة العبادلة لاعب شباب الأهلي، وصاحب المركز الثالث في الترتيب.

وتنطلق يوم السبت الجولة الثانية لـ «دوري تحت 21»، بإقامة مباراتي عجمان والإمارات على استاد راشد بن سعيد، والوحدة والجزيرة على استاد آل نهيان، وتتواصل الجولة يوم الأحد بمباريات العين وحتا باستاد خليفة بن زايد، النصر وبني ياس على استاد آل مكتوم، اتحاد كلباء والبطائح على ملعب الأول، على أن تختتم الجولة يوم الاثنين، بمباراتي خورفكان وشباب الأهلي باستاد صقر بن محمد القاسمي، والوصل والشارقة على ملعب زعبيل.

وتسبق الجولة الثانية التوقف الأول لمنافسة «دوري تحت 21»، بالتزامن مع تجمع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يستعد الأخير لانطلاق مشواره في المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة «قطر 2024»، والتي تقام من 6 إلى 12 سبتمبر المقبل، وتضم المجموعة الإمارات والهند والمالديف والصين «المستضيف».

ويقود السنغالي موسى سنجور هداف «العنابي» في مباراته المرتقبة أمام الجزيرة، بعد الفوز 4-1 في الجولة الأولى أمام البطائح، فيما يأمل «شباب فخر أبوظبي» تجاوز «عثرة» التعادل في الجولة الأولى أمام النصر 1-1.

ويبحث عجمان والإمارات عن التعويض، بعد خسارة الفريقين في الجولة الأولى، أمام شباب الأهلي 1-3، والوصل 0-4 على التوالي، وتنطلق جميع مباريات الجولة الثانية لـ «دوري تحت 21» في توقيت موحد في الساعة السادسة مساءً.

مباريات السبت



الوحدة – الجزيرة 18:00

عجمان – الإمارات 18:00

مباريات الأحد

العين – حتا 18:00

اتحاد كلباء – البطائح 18:00

النصر – بني ياس 18:00

الاثنين 28 أغسطس

خورفكان – شباب الأهلي 18:00

الوصل – الشارقة 18:00