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الرياضي

قائمة «البايرن» بـ «لغة الإشارة»

قائمة «البايرن» بـ «لغة الإشارة»
25 أغسطس 2023 14:43

 
برلين (د ب أ) 

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنه بصدد إضافة لغة الإشارة، خلال الإعلان عن تشكيلة الفريق قبل مبارياته على ملعبه.
وأوضح أنه اعتباراً من المباراة المقررة أمام أوجسبورج «الأحد»، يقوم اللاعبون والمدير الفني توماس توخيل بتقديم أسمائهم بلغة الإشارة في مقاطع فيديو، تعرض في شاشات الاستاد، لدى الإعلان عن التشكيل الأساسي. 

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ويأتي ذلك في إطار مبادرة لمكافحة العنصرية، وتتضمن استخدام لغة الإشارة أيضاً في الإعلان عن تشكيلات الفرق قبل مباريات كرة القدم النسائية وكرة السلة. 

وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ، هربرت هاينر: يهدف هذا المشروع المشترك إلى توسيع الآفاق، ومنح المزيد من الفرص للتشجيع، يمثل الدمج أمراً مهماً في مجتمعنا، والرياضة بشكل خاص، يمكن أن تفعل الكثير في الوحدة بين الناس.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
توماس توخيل
أوجسبورج
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