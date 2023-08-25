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خورفكان يضم حمدان ناصر

خورفكان يضم حمدان ناصر
25 أغسطس 2023 14:41

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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تعاقد خورفكان مع المدافع حمدان ناصر، قادماً من البطائح، وسبق أن أرتدى قميص «النسور قبل موسمين»، كما دافع عن ألوان اتحاد كلباء والفجيرة والبطائح، وانتقل قبل مواسم عدة إلى شباب الأهلي.من جانب آخر، تدرس الإدارة مع المدرب عبدالعزيز العنبري خيارات الأجنبي الخامس، حيث استقرت على 3 أسماء يتم التفاوض معهم حالياً من أجل اختيار أحدهم لتمثيل الفريق وإكمال القائمة.
ومن المنتظر أن يخوض خورفكان لقاء الجولة الثانية أمام «الفرسان»، بصفوف غير مكتملة من الأجانب، حيث يكتفي العنبري بـ 4 أجانب فقط في التشكيل الأساسي.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
البطائح
شباب الأهلي
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