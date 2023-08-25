بدء التسجيل في بطولة حمدان بن زايد لرماية «الفئات النسائية»



الظفرة (وام)



أعلن نادي الظفرة للرماية أن إجراءات التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة، من بطولة حمدان بن زايد للرماية بندقية سكتون 0.22، للفئات النسائية، تبدأ غداً السبت.

وتقام البطولة التي ينظمها نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، من 2 إلى 22 سبتمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة وضع جميع الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة، وتسجيل المشاركات، تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من المنافسات.

وتحصل الفائزة بالمركز الأول على 70 ألف درهم، والثانية على 50 ألفاً، والثالثة على 30 ألفاً، والرابعة على 20 ألفاً، والخامسة على 10 آلاف درهم، بالإضافة لجوائز أخرى بواقع 8 آلاف درهم، و7 آلاف درهم، و6 آلاف درهم، و4 آلاف درهم، و3 آلاف درهم، للفائزات من المركز السادس إلى العاشر على التوالي.

وأكد ناصر أحمد العلي، مدير نادي الظفرة للرماية، أن مسابقة الرماية للفئة النسائية، تستحوذ على اهتمام كبير من الفئات العمرية المختلفة، خاصة أن مجموعة كبيرة من اللاعبات حققن العديد من الإنجازات الإيجابية في هذه اللعبة.

وأوضح أن النادي برئاسة سالم سعيد السبوسي، يحرص على تكامل الجهود، لتعزيز نجاح المنافسات النسائية، خاصة أن بطولة الرجال التي اختتمت مؤخراً شهدت مشاركة كبيرة من قطاعات كبيرة على مستوى الدولة ودول الخليج.

وتوقع العلي منافسة قوية بين المشاركات من المراحل الأولى، وصولاً إلى المحطة النهائية، نظراً للتطور الكبير الذي حققته هذه الفئة خلال الفترة الماضية، معرباً عن ثقته في المشاركة الكبيرة للراميات بالبطولة.

وتوجه مدير نادي الظفرة للرماية بالشكر والتقدير لمجلس أبوظبي الرياضي، على جهوده الملموسة، وحرصه على نجاح البطولة على صعيد الرجال والنساء، بما يتماشى مع استراتيجية النادي في الاهتمام برياضة الرماية.