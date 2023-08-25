أبطال الإمارات يتنافسون في بطولة العالم للتزلج



دبي (الاتحاد)



ضمن المنافسات التأهيلية للتزلج على الثلج، يستعد منتخبنا الوطني للتزلج الحر للمنافسة في البطولة الدولية للتزلج لفئة الشباب بنيوزيلندا خلال الفترة من 27 وحتى 28 أغسطس الجاري في منتجع كاردارونا الشهير، وتأتي البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج في إطار فعاليات النسخة العاشرة من دورة الألعاب الشتوية النيوزيلندية.

ويضم منتخبنا للتزلج الحر كلا من اللاعب عبدالله الرشيد واللاعب سلطان الكندي واللاعبة آمنة المهيري، حيث تلقوا تدريباتهم المكثفة في سكي دبي تحت إشراف مدربين مختصين من ذوي الخبرات الدولية، وذلك ضمن برنامج دعم مواهب التزلج في سكي دبي الذي ينطلق بالتعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية، حيث يضم البرنامج 34 لاعبا من بينهم 18 إماراتياً، ويسعى إلى دعم وتمكين القدرات الناشئة في الرياضات الثلجية وتوفير التدريب اللازم لهم نحو تحقيق الرؤية الوطنية لرياضات النخبة.

وأكد هامل احمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، بأهمية هذه الخطوة قائلا: «إن وصول لاعبينا إلى البطولة الدولية للتزلج والمنافسة فيها هي بمثابة نقطة فارقة في تاريخ الرياضات الشتوية، نفخر بها جميعا وستكون الفرحة أكبر بعد تأهيلهم للاوليمبياد في كوريا 2024 وهذه الخطوة تخدم بشكل كبير رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق المراتب المتقدمة في المشاركات الوطنية الرياضية على المستوى العالمي».

من جانبه عبّر محمد العتري، نائب رئيس المشاريع الثلجية العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه، عن حماسه للتقدم الملحوظ الذي حققه لاعبو المنتخب خلال فترة تدريبهم في مؤكدا على دعم الأبطال عبر توفير «سكي دبي» كافة الإمكانات الفنية لصقل مهاراتهم، ورفع مستوياتهم الفنية من أجل المنافسة على أعلى المستويات.

الجدير بالذكر بأن الطاقم الفني والإداري المصاحب لمنتخبنا الوطني، والذي لازم أبطالنا منذ الخطوات الأولى أثناء تدريباتهم في سكي دبي، قد استكمل كافة الإجراءات المطلوبة لتسجيل اللاعبين في البطولة الدولية للتزلج، لضمان توفير كل الإعدادات اللازمة للأبطال لنيل فرصة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لعام 2024 في كوريا الجنوبية.