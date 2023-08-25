«بالعربي» مفاجأة كوزمين.. و«الملك» يخطط لمعادلة «الرقم 11»

علي معالي (الشارقة)



يرى الروماني كوزمين مدرب الشارقة أنه لابد من الحفاظ على حالة الانتصار التي تدب في «الملك»، وهو ما ركز عليه خلال التدريبات عقب العودة من مدينة تبريز الإيرانية قبل خوض مباراة الأحد في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين أمام فريق الوصل، وهو اللقاء الذي يبحث خلاله كوزمين عن تحقيق الفوز حتى يتساوى مع «فهود زعبيل» في عدد الانتصار بالرقم (11)، حيث تفوق الوصل من قبل 11 مرة، والشارقة 10 مرات في عصر الاحتراف، بما في ذلك الموسم الملغي 2019- 2020، وتعادلا 7 مرات، وعدد مباريات الفريقين في زمن الاحتراف وصلت إلى 28 مواجهة.

أصبح الفريق جاهزا تماماً بكل قوته الضاربة لمباراة الوصل، حيث خلت قائمة المصابين، وأصبحت كل العناصر تحت تصرف المدرب كوزمين، ما يعني أنه ربما يدفع الروماني باللاعب التونسي فراس بالعربي ليكون مفاجأة مهمة لـ «الملك» حيث لم يستطع اللاعب المشاركة خلال الفترات الماضية، سواء في المعسكر الخارجي بالنمسا، أو مع العودة والتدريب وخوض مباراة ودية بالشارقة، كذلك خلال مباراتي آسيا، رغم سفر اللاعب مع البعثة إلى تبريز في اللقاء الأخير إلى إيران، وإذا لم يتم الاستعانة بـ «فراس» من بداية اللقاء، فربما يتم الدفع به حسب سير أحداث المباراة، وفي الوقت المناسب، ولكن في كل الأحوال اللاعب أصبح جاهز تماماً للمشاركة.

كما تشهد مباراة الوصل كذلك عودة عادل الحوسني لحراسة عرين «الملك» بعد الغياب عن المباراة الأولى ضد اتحاد كلباء والتي اهتزت فيها شباك درويش محمد 3 مرات في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الشارقة 4- 3، وهناك العديد من الأسلحة المهمة التي سيعتمد عليها المدرب منها عثمان كمارا ولوان بيريرا وبيانيتش وكايو لوكاس وباكو ألكاسير في ظل المستوى الجيد المقدم مؤخرا من هؤلاء اللاعبين.