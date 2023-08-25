خميس يدشن «الحلم الأولمبي» في «مونديال رفعات القوة»

رضا سليم (دبي)



يدشن بطلنا البارالمبي محمد خميس مشواره في بطولة العالم لرفعات القوة، المقامة حالياً في دبي، يوم الأحد بطموحات التأهل لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، ورغم أن خميس قد وصل إلى عمر 54 عاماً إلا أنه لا زال يحلم بمواصلة مسيرة الأبطال.

كان خميس قد أهدى الإمارات أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها في الدورات البارالمبية في أثينا 2004، بعد أن بدأ حلمه البارالمبي في نادي دبي لأصحاب الهمم عام 1990 كلاعب ألعاب القوى والذي اكتشفه وقدمه إلى الواجهة لتلعب الصدفة وحدها في تغيير مساره الرياضي من أم الألعاب إلى رفعات القوة نظرا لبنيته الجسمانية التي تتناسب مع هذه اللعبة.

كان التحدي البارالمبي الأول لخميس في سيدني 2000 على الرغم من حصوله على المركز الرابع، إلا أن هذه التجربة مثلت قوة دفع كبيرة له من أجل ترك بصمات في هذا المحفل البارالمبي المهم لتتواصل مسيرة إنجازاته البارالمبية بعد فوزه بذهبية رفعات القوة «أثينا 2004» محققاً الميدالية الفضية في بكين 2008، وحرمته الاصابة قبل انطلاقة المسابقة من المشاركة في بارالمبية لندن 2012 لينجح في التحليق بذهبية ريو 2016، ورغم أن الإصابة أبعدته مجدداً في طوكيو 2020 إلا أن حلمه المشاركة في باريس وتحقيق إنجاز غير مسبوق.

وأكد خميس أن المنافسات قوية مع أبطال العالم كون البطولة فرصة للتأهل إلى الدورة البارالمبية في باريس، مشيرا إلى أنه جاهز للتحدي الكبير والحصول على رقم تأهيلي والمشاركة في باريس، منوها إلى أن هدفه فقط في بطولة العالم الحصول على بطاقة بارالمبية ولن يكشف كل أوراقه أمام الأبطال.

وأضاف: الإمارات لديها الكثير من الأبطال وهناك جيل جديد قادم على الطريق والأهم هو الحصول على بطاقة التأهل وبشكل عام الإمارات دائما تحقق إنجازات في كل البطولات ولديها أبطال لديهم عزيمة وإصرار في تحقيق الهدف.



من ناحية أخرى، شهدت نسخة دبي تحطم الأرقام العالمية والقارية في مسابقة النخبة، أبرزها الصينية لينج لينج التي نجحت في تحطيمها الرقم العالمي 118 كجم بعد 4 سنوات والذي كسرته بعد أن رفعت 119 كجم في وزن 45 كجم سيدات لتنجح في المحاولة الأخيرة في كسره ب 120 كجم.

وكان الماليزي جوستن قد نجح في تحطيم أول الأرقام العالمية في المونديال في وزن 72 كجم حينما رفع 231 كجم فيما كان الرقم العالمي مسجلا باسمه 230 كجم.

وفازت الصينية لينجلينج جو بالميدالية الذهبية في وزن 45 كجم للسيدات، فيما كان المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب كلارا مونسيتيريو من فنزويلا، والثالث البريطانية زوي نيوسين، وفاز المصري شعبان إبراهيم بذهبية أفضل رفعة في وزن 72 كجم للرجال، والثاني الياباني كينتارو هيجيوتشي والثالث مواطنه جيكريمسلاف مويسياديس.

وتوج ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالميداليات الملونة مشيدا بالمستوى العام في فئة النخبة، وتسابق الأبطال لحجز مقاعدهم للتأهل إلى «بارالمبية باريس 2024»، مشيرا إلى أن المونديال فرصة ذهبية لأبطالنا الشباب لكسب الاحتكاك للمشاركات الخارجية المقبلة التي تتطلب جهدا مضاعفا لتحقيق الأهداف المرسومة.

وقال: نعول على الوجوه الشابة خاصة أن القاعدة الصلبة ستجني ثمارها في تقديم أبطال في المستقبل لرفع علم الدولة عاليا خفاقاً، ونتوقع مستوى متميز من البطل البارالمبي محمد خميس الذي يسعى لحجز مقعده في باريس 2024 من دبي لتعزيز الإنجازات التي حققها خلال المرحلة الماضية والتي تتحدث عن نفسها.