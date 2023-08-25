«الملك دوبلانتيس» يترقب «اليوم المنتظر»



بودابست (أ ف ب)

سيكون «السبت» اليوم المنتظر لـ«الملك» السويدي أرماند دوبلانتيس بطل العالم والبطل الأولمبي في القفز بالزانة، ساعياً إلى الحفاظ على لقبه ومحاولة تحسين رقمه القياسي العالمي، فيما تخوض الهولندية سيفان حسن فرصة أخيرة للذهب في 5 آلاف متر.

وتأهل دوبلانتيس إلى النهائي، بعدما حقق ثلاث قفزات ناجحة متتالية بارتفاع 5.55 متر، 5.70 متر، و5.75 متر.

قال السويدي بعد تأهله «لم أهدر الكثير من الطاقة خلال التصفيات، كل شيء سار كما أردت».

وأضاف «في النهائي وفي ما يتعلق بالرقم القياسي، فإن كل شيء ممكن، الأمر في يدي للخروج إلى هناك، وتحقيق القفزة الصحيحة في الوقت المناسب، لكنني أركز على الفوز بالمسابقة، والحصول على الميدالية الذهبية».

وتابع «أنا في فورمة جيدة، وأشعر أنني بحالة جيدة من الناحية الفنية، لذلك أود أن أقول إن كل شيء جاهز لتحقيق قفزة رائعة يوم السبت».

ويسعى دوبلانتيس «23 عاماً» للفوز باللقب السادس على التوالي، وسبق أن توّج بطلاً لأوروبا والعالم في الهواء الطلق والعالم في داخل قاعة عام 2022، وبطلاً أولمبياً وأوروبياً داخل قاعة في 2021.

كانت آخر هزيمة له في بطولة كبرى، عندما كان عمره 19 عاماً، عندما حلّ وصيفاً للأميركي سام كندريكس في بطولة العالم 2019 في الدوحة.

جاء دوبلانتيس إلى بودابست بعد هزيمة نادرة، وهي الرابعة له فقط منذ العام 2019، فقد احتل بطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي المركز الرابع في لقاء موناكو بالدوري الماسي الشهر الماضي.

لكنه يتصدّر حالياً القائمة العالمية لعام 2023 في الهواء الطلق بفارق كبير، وذلك بفضل قفزة بارتفاع 6.12 م في أوسترافا في يونيو الماضي.

كما حسّن أيضاً رقمه القياسي العالمي إلى 6.22 متر داخل قاعة في كليرمون فيران في فبراير، ويفتخر بثاني أفضل رقم في الهواء الطلق، 6.11 م في هينجيلو.

وهناك رياضيان فقط غيره تمكّنا من تجاوز ستة أمتار في القفز بالزانة هذا الموسم، هما النرويجي سوندري جوتورمسن والفيليبيني إرنست جون أوبيانا، غير أن الأول فشل في تجاوز التصفيات.

وبالتالي سيلتقي دوبلانتيس مع الحائزين على الفضية والبرونزية في يوجين العالم الماضي، وهما الأميركي كريس نيلسن وأوبينا في النهائي في العاصمة المجرية.

وتعود العداءة الهولندية سيفان حسن إلى المضمار في محاولة ثالثة لنيل ميدالية ذهبية، وهذه المرّة في سباق 5 آلاف متر.

تعرّضت حسن لسقوط مدوّ قبيل نحو 20 متراً من خط النهاية في سباق 10 آلاف متر، ما كلّفها ميدالية أمام أفضل العداءات في الوقت الحالي، الكينية فايث كيبيجون.

وبعدما تُوّجت بطلة للعالم في سباق 1500 متر في 2019 أمام كيبيجون، فقدت حسن منذ ذلك الحين السيطرة على المسافة أمام منافستها الكينية التي تتقدم عليها 11-9 في مجموع المواجهات بينهما، إذ فازت في آخر خمسة سباقات مشتركة.

ذلك أن كيبيجون عادت وفازت أيضاً بسباق 1500 متر، عندما اضطرت حسن للاكتفاء بالميدالية البرونزية.

واجتازت الرياضيتان تصفيات سباق خمسة آلاف متر دون أي مشكلة، وسيتواجهان مرة أخرى في النهائي السبت.

وقالت كيبيجون «من الجيد الخروج والركض مرة أخرى بعد نهائي سباق 1500 م. لم أحصل على الميدالية بعد، لذا أحتاج إلى مواصلة التطلع إلى الأمام».

ووصفت كيبيجون تنافسها مع حسن، البطل الأولمبية في سباق 5 آلاف متر، بأنه «مذهل».

وقالت «لقد كنت أتنافس معها منذ فترة طويلة، إنها صديقة جيدة لي، نحن ندفع بعضنا البعض إلى أقصى الحدود، إنها مثالية، هذه هي الرياضة».

كما سارعت حسن إلى الثناء على كيبيجون ووصفها بأنها «رياضية رائعة».

وقالت عن سعيها غير المسبوق للحصول على ثلاثية «أنا ممتنة حقاً لكل تجاربي - مع الماراثون، مع الألعاب الأولمبية قبل عامين - أردت فقط تجربتها كما لم يفعلها أحد من قبل».

وأضافت «الآن أنا في نهائي آخر. لست جاهزة بنسبة 100 في المئة للمضمار، ولكن لدي قدرة كبيرة على التحمل».

وقد ينتزع العرب ميدالية ذهبية ثانية في المونديال المجري السبت، في حال كان الانتصار في سباق 800 متر لواحد من العداءين الجزائريين سليمان مولا وجمال سجاتي، بعدما تأهلا إلى النهائي سوية.