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الرياضي

«الأسنان» تبعد العمري

«الأسنان» تبعد العمري
25 أغسطس 2023 11:39

 
الرياض (د ب أ) 

ذكر تقرير إخباري، أن عبد الإله العمري، مدافع النصر، تخلف عن المشاركة في المران التحضيري الأخير لمباراة الفتح، المقررة اليوم «الجمعة» في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي. 

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر كشفت لها أن اللاعب امتنع عن دخول الحصة التدريبية بسبب آلام في الأسنان، الأمر الذي من شأنه أن يجعله خارج حسابات فريقه في مواجهة الفتح. 

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وكشفت المصادر نفسها عن أن إدارة النصر تقرر خلال الساعات الـ 24 المقبلة مصير المدافع مع النادي. 

من ناحية أخرى، استدعى البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، الثنائي الجديد، المدافع الإسباني آيمريك لابورت ولاعب الوسط البرتغالي أوتافيو، لمعسكر مباراة الفتح، من أجل الاعتماد عليهما في القائمة الأساسية، وتعويض غياب المصابين الإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

الدوري السعودي
النصر السعودي
إيمريك لابورت
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