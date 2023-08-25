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الرياضي

الاتحاد والأهلي يواصلان «العلامة الكاملة»

الاتحاد والأهلي يواصلان «العلامة الكاملة»
25 أغسطس 2023 11:26

 
الرياض (أ ف ب) 

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واصل الاتحاد «حامل اللقب» والأهلي بـ «العلامة الكاملة»، بعدما حققا انتصارهما الثالث توالياً، فاز الأول على مضيفه الرياض 4-صفر، والثاني على ضيفه الأخدود 1-صفر، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ورفع الاتحاد المتصدر رصيده إلى 9 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن وصيفه الأهلي، مع عدد النقاط نفسه، وتقدم الهلال الفائز على الرائد برباعية نظيفة للمركز الثالث برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن الاتفاق المتعادل مع الخليج 1-1.
على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تناوب على تسجيل رباعية الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيمة «17»، والمغربي عبدالرزاق حمدالله «25 من ركلة جزاء و45+10»، وصالح العمري «90+3».
وقاد الإيفواري فرانك كيسييه فريقه الأهلي إلى فوز صعب على الأخدود 1-صفر، سجله في الدقائق القاتلة «96».
وقاد الدولي السعودي سالم الدوسري، فريقه الهلال للفوز على الرائد برباعية نظيفة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وفي أولى مبارياته فك المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش «28 عاماً» القادم من فولهام الإنجليزي «شفرة» دفاع الرائد برأسية أعلنت عن الهدف الهلالي الأول «42»، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث «56 من ركلة جزاء و69»، ويختتم عبد الله الحمدان أهداف الهلال بتسجيله «89».

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