«الشياطين» بدون «شو»



مانشستر (رويترز)



أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن المدافع لوك شو يغيب لعدد من الأسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وذكر «اليونايتد» في بيان أن الإصابة تخضع للتقييم الطبي، لكن الظهير الأيسر يغيب عن المباريات القادمة.

وبدأ شو «28 عاماً»، وهو ركيزة في تشكيلة المدرب إيريك تن هاج، أساسياً في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم، خلال الفوز 1- صفر على ولفرهامبتون، والخسارة 2-صفر أمام توتنهام.

ويستضيف يونايتد في المباراة المقبلة نوتنجهام فورست «السبت»، ثم يزور أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي الأسبوع المقبل، قبل فترة التوقف الدولية.

ويغيب لاعب الوسط الجديد ميسون ماونت عن المباراتين المقبلتين، لإصابته في لقاء توتنهام، كما يستمر غياب الظهير الأيسر «البديل» تايرل مالاسيا للإصابة منذ الموسم الماضي.