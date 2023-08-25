«المدفعجي» يرفض «الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن ريال مدريد لا يتوقف عن التفكير في الحصول على خدمات «قلب دفاع» من «طراز عالمي»، في الوقت الذي لا ينسى فيه حاجته إلى «رأس حربة»، يعوض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد السعودي.

وقالت الصحيفة إن إصابة البرازيلي أيدر ميليتاو قلب الدفاع الأساسي، ومن قبله الحارس البلجيكي كورتوا فرضت على إدارة «الميرنجي» ضرورة البحث عن بديل للاعبين المهمين في الفريق.

نجاح «الملكي» في الظفر بخدمات الحارس الإسباني كيبا لتعويض غياب كورتوا، يقابله الفشل حتى الآن في تعويض غياب ميليتاو الذي أصيب بالرباط الصليبي، مثل كورتوا، واحتمال غيابهما معاً حتى نهاية الموسم، أو الربع الأخير منه.

غير أن الصحيفة أكدت أن إدارة الريال وضعت عينها على قلب دفاع برازيلي آخر هو جابرييل ماجاليش لاعب أرسنال الإنجليزي، رغم أنه لم يلعب أول مباراتين لـ «المدفعجية» في «البريميرليج».

وقالت إن المدافع رفض محاولات «الريال» لضمه، وقالها صريحة: «لا»، كما أكد سعادته في أرسنال، رغم أنه لم يلعب أول مباراتين، ويدرك جيداً أن أرتيتا سيعتمد عليه عاجلاً أو آجلاً، لأنه يعتبره عنصراً مهماً في الفريق.

وتطرق موقع «ياهو سبورت» إلى موقف اللاعب البرازيلي، قائلاً: إنه من الأمور نادرة الحدوث في الدوريات الأوروبية، أن يرفض لاعب عرضاً مقدماً من ريال مدريد، أحد أهم أندية كرة القدم في العالم، إلا أن جابرييل فعلها، وقرر الاستمرار مع «المدفعجية»، وإن ألمح الموقع في الوقت نفسه إلى أن البرازيلي يبقى على قائمة اختيارات «الريال» مستقبلاً، طالما أن «الملكي» يبحث عن صفقات طويلة المدى، من أجل تدعيم مركز «قلب الدفاع».