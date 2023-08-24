برعاية خالد بن محمد بن زايد.. بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تنطلق 1 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نسختها الخامسة عشرة، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من نجوم وأبطال اللعبة المصنفين من دول العالم كافة.

وقال عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو: «نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائد مسيرة التطور والنمو والازدهار للدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لرعايته الكريمة للنسخة الخامسة عشرة من البطولة، ودعمه المستمر للعبة، التي تكتسب شعبية متزايدة على مستوى العالم، وتوجيهاته التي أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجو جيتسو».

وقال الهاشمي: «دعم القيادة الرشيدة يمثل حجر الزاوية لكل نجاحات وإنجازات رياضة الجو جيتسو في الدولة، ومساهمته في بناء الأجيال القوية القادرة على النهوض بالوطن، والحفاظ على هويته ومكتسباته، وعلى الصعيد العالمي أصبحت أبوظبي وجهة الأبطال الأولى وموطناً لأكبر بطولات الجو جيتسو العالمية».

وأضاف: «شكّلت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو على مدى العقد الماضي، ركناً أساسياً من أركان تحقيق الريادة العالمية للعاصمة أبوظبي في رياضة الجو جيتسو، بما رسخ مكانتها كأكبر مطور لهذه الرياضة في العالم، ويعتبر الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لرياضة الجو جيتسو بشكل خاص، والرياضات القتالية بشكل عام من أهم العوامل التي جعلت من تجربة أبوظبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجالات نشر اللعبة، وتطويرها، واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات الاحترافية، ولا أدل على ذلك من استضافتها لمقري الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة ومساهمتها المؤثرة في صنع القرارات الدولية ذات التأثير المباشر على نمو الرياضة على كافة الصُعد».

وقال: «نتطلع إلى الترحيب بأكثر من 6000 لاعب ولاعبة خلال منافسات النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي باتت غنية عن التعريف بالنسبة لأبطال الجو جيتسو ومشجعيها حول العالم، والوجهة المفضلة لنجوم اللعبة وعشاقها ومحطتهم الأساسية لتحقيق أحلامهم والارتقاء بتصنيفهم العالمي».

واختتم الهاشمي:«تمثل رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للبطولة الضمانة الكبرى لنجاحها، وتحويلها إلى احتفالية استثنائية تحفز جميع القائمين عليها من اتحاد وشركاء وأندية وأكاديميات ولاعبين وجمهور على بذل الغالي والنفيس لتحقيق الأهداف المنشودة على مستوى اللعبة، وتعكس قدرة العاصمة أبوظبي على الإبهار وتنظيم الأحداث والفعاليات الاستثنائية».