الجزيرة والوحدة.. «ديربي المسافات القريبة»

معتصم عبدالله (دبي)

فرضت المشاركة القارية لشباب الأهلي والشارقة في الدور التمهيدي الفاصل لـ«دوري أبطال آسيا 2023- 2024»، إقامة مباريات الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2023- 2024، على مدار ثلاثة أيام، حيث تنطلق الجولة اليوم بمباراتي الإمارات وعجمان، والجزيرة والوحدة، وتتواصل غداً بمباريات حتا والعين، البطائح واتحاد كلباء، بني ياس والنصر، وتختتم الأحد بمباراتي شباب الأهلي وخورفكان، الشارقة والوصل.

وتسبق «الجولة الثانية» التوقف الأول لمشوار «دوري أدنوك للمحترفين»، بداعي تجمع المنتخب الأول استعداداً لانطلاق مشوار التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بجانب نهائيات كأس آسيا 2024 المقامة في قطر يناير المقبل.

وتجرى خلال فترة التوقف الأول للدوري مباريات ذهاب وإياب الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» والمقررة أيام 30 و31 أغسطس الحالي لجولة الذهاب، و14 و15 سبتمبر المقبل لجولة الإياب، بمشاركة 12 فريقاً، باستثناء شباب الأهلي «بطل الدوري» والشارقة بطل «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» المتأهلين إلى ربع النهائي.

ويقص الإمارات وعجمان في الساعة السادسة مساء اليوم، شريط انطلاق «الجولة الثانية» في المواجهة المرتقبة على ملعب الأول في رأس الخيمة، والتي يرفع فيها «الصقور» و«البرتقالي» شعار التعويض، بعد تعثر الأول بالخسارة خارج ملعبه أمام الوصل 0-1، فيما مني الثاني بالخسارة بثلاثية على ملعبه أمام ضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة الأولى.

وتنتظر جماهير «الصقور» حضوراً أول للإسباني إنييستا في رأس الخيمة، بعدما شارك بديلاً في مباراة الجولة الأولى أمام الوصل 0-1، فيما يعول أنصار «البرتقالي» على جهود الثلاثي مبونجو وروكي مارسيانو والبحريني علي مدن في المقدمة الهجومية.

وتتجه الأنظار في الساعة الثامنة والنصف مساءً صوب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، الذي يستضيف قمة اليوم الأول للجولة بين الجزيرة والوحدة، في موعد جديد مع إثارة «ديربي العاصمة»، الذي تشعله نتائج الجولة الأولى، عقب فوز «فخر أبوظبي» خارج قواعده أمام مضيفه النصر 3-1، وتعثر «العنابي» على ملعبه أمام ضيفه البطائح 1-2.

ولا يلغي فشل الجزيرة تحقيق الفوز أمام «الجار الوحداوي» في آخر 5 مواجهات في «ديربي العاصمة» على صعيد الدوري، الفارق الضئيل والمسافات القريبة في نتائج المواجهات المباشرة للفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «العنابي» برصيد 11 انتصاراً، مقابل 9 لـ «فخر أبوظبي»، فيما حسم التعادل 8 مواجهات.

وتعول جماهير «فخر أبوظبي» الحائزة على جائزة المركز الأول لفئة الفريق الضيف في مبادرة «دوري الجماهير» في الجولة الأولى، على التألق اللافت لعلي مبخوت «الهداف التاريخي» لـ «دورينا»، بجانب الإسباني اليخاندرو بوزيلو والغاني المقيم ريتشارد أكونور، فيما يعتمد «العنابي» بشكل واضح على الثلاثي جواو بيدرو، وعمر خربين، وآلان ماركيز.

وينتظر عشاق الجزيرة والوحدة على التوالي الاحتفالية بالهدف 50 لفريقيهما في مواجهات «دوري المحترفين»، بعدما سجل هجوم «فخر أبوظبي» 49 هدفاً في المواجهات السابقة، مقابل 48 هدفاً سجلها هجوم «العنابي».

تحمل المباراة المنتظرة بين الإمارات وضيفه عجمان الرقم 15 في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، ويتفوق «العنابي» البرتقالي» برصيد 7 انتصارات، مقابل 4 لـ «الصقور»، فيما حسم التعادل 3 مواجهات، ويعود الانتصار الأخير للإمارات على ملعبه أمام عجمان إلى موسم 2009- 2010.