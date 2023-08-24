غيابات عجمان صداع في رأس زاناردي

رضا سليم (دبي)

يواجه البرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان تحدياً كبيراً قبل مواجهة الإمارات، في الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقام في رأس الخيمة، اليوم، حيث يواصل 6 لاعبين أساسيين الغياب عن تشكيلة «البرتقالي» بسبب الإصابات، رغم المحاولات من جانب الجهاز الطبي لتجهيز اللاعبين، والعائد الوحيد للتشكيلة هو المهاجم وليد أزارو الذي غاب عن مباراة الجولة الأولى أمام شباب الأهلي، بسبب عقوبة الطرد في آخر مباراة في الموسم الماضي أمام «الفرسان». ويغيب للإصابة بلال يوسف، وعصام فايز، وحسين عبدالرحمن، وعلي الحوسني، ووليد اليماحي، وجنلوكا، ورغم عودة عدد من اللاعبين إلى التدريبات، إلا أن قرار مشاركتهم أصبح صعباً، خوفاً من تجدد الإصابة مرة أخرى.ويعتمد زاناردي على تشكيلة الجولة الأولى، حيث من المنتظر أن يدفع بالحارس محمد يوسف، وفي الدفاع نادر الغندري، وعبدالله صالح، ومحمد إسماعيل، وسعود سعيد، وفي الوسط هيكل الشيخاوي، وعلي مدن، وناصر عبدالهادي، وعبيد محمد، وفي الجناح بريستيج مبونجو، ويدخل أزارو التشكيلة بدلاً من الشاب روكي مارسيانو.

ويسعى «البرتقالي» للفوز بالمباراة، لتكون افتتاحية أول 3 نقاط هذا الموسم، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام «الفرسان»، وهو الفوز الذي يحتاجه الفريق، قبل توقف الدوري ما يقرب من شهر.