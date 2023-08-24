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الرياضي

«النسور» وسيريرو.. طريق مسدود

«النسور» وسيريرو.. طريق مسدود
25 أغسطس 2023 01:22

فيصل النقبي (خورفكان) 

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وصلت المفاوضات بين شركة خورفكان لكرة القدم مع الجنوب أفريقي سريريو إلى طريق مسدود بعد عدم الاتفاق بينهما على بنود التعاقد، إضافة لرغبة النادي في إجراء مزيد من الفحوص الطبية على اللاعب.
وسبق لسيريرو أن دافع عن ألوان الجزيرة في المواسم الأخيرة من دوري المحترفين، ويلعب بخط الوسط في المركز الذي يحتاجه «النسور» حاليا وفقا لتوجهات عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق.
وتعمل الإدارة حاليا على التفاوض مع لاعبين آخرين، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأجنبي الخامس بعد لقاء شباب الأهلي في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

النسور
خورفكان
نادي خورفكان
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