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الرياضي

«محاربي الإمارات» الـ43 و44 على بساط «الاتحاد أرينا»

«محاربي الإمارات» الـ43 و44 على بساط «الاتحاد أرينا»
25 أغسطس 2023 01:22

مصطفى الديب (أبوظبي)

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، عودة نزالات البطولة اليوم وغداً، على صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، وكشفت اللجنة عن تنظيم النسختين الـ 43 «العربية» الـ و44 «الدولية»
وتقام البطولة بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، بمشاركة 52 مقاتلاً ومقاتلة من جميع أنحاء العالم، حيث أعلنت عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في «حبيب جيم» بجزيرة ياس، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وعدد من المقاتلين المشاركين في النزلات.
وتنطلق المنافسات بالنسخة العربية الـ 43  السادسة مساء اليوم، من خلال 12 نزالاً، يشارك فيه 24 مقاتلاً يمثلون 10 دول، وتشهد المنافسات عودة المقاتل الإماراتي محمد الكثيري، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، فيما تتصدر البطولة مواجهة تاريخية لتوحيد اللقب بين النسختين العربية والأفريقية في وزن المتوسط، حيث يلتقي المغربي بدر الدين دياني، بطل النسخة العربية الماضية مع التونسي وسام حمامي بطل النسخة الأفريقية السابقة، وهي المواجهة الثانية التي تجمع الطرفين في البطولة، حيث انتهت الأولى لمصلحة وسام حمامي.
ويلتقي في النزال الرئيسي الثاني الكويتي عبدالله بوشهري، مع المصري محمد أدهم، كما يشهد نزال السيدات مواجهة بين الكويتية إيمان المضاف، والمصرية حياة فرح يوسف، وفي باقي أبرز النزالات، يخوض الإماراتي محمد الكثيري نزاله الثالث في البطولة أمام شهاب نعمان من مصر.
وبالنسبة للنسخة الدولية الـ 44 والتي تنطلق في الثامنة مساء غد، تتضمن إقامة 14 نزالاً، بمشاركة 28 مقاتلاً من 20 دولة، ويلتقي في النزال الرئيسي البرازيلي دي سيفا، مع باجيش زارماتوف من كازاخستان، فيما يواجه الكندي أكزافير علاوي، الصيني بابيجنيج جيسلسي، والياباني ياموتو فاجيتا، نظيره الأوزبكي فوركانيك بولوموف، والمصري إسلام سياحة مع السويدي روبن روس. وأكد فؤاد درويش، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة منافسات البطولة من جديد، لافتاً إلى أن قرار توحيد لقبي النسختين العربية والأفريقية، جاء من أجل إضافة مزيد من الإثارة والندية لمنافسات البطولة.
وتوجه درويش بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وإلى شركاء النجاح في تنظيم الحدث، كل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي.

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