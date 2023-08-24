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الرياضي

منتخب الرجبي يشارك في «سباعيات آسيا»

منتخب الرجبي يشارك في «سباعيات آسيا»
25 أغسطس 2023 01:22

دبي (الاتحاد) 

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غادرت بعثة منتخب الرجبي إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في الجولة الأولى من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي، التي تقام من 25 إلى 28 أغسطس، وتشهد مشاركة 8 منتخبات من قارة آسيا، ويقود المنتخب المدرب أبولو بيرليني ويساعده يوسف شاكر، ويضم 13 لاعباً.
ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية، والتي تضم  كوريا الجنوبية والفلبين وماليزيا، ويلتقي منتخبنا مع الفلبين في أولى مبارياته بالبطولة، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام ماليزيا والثالثة أمام كوريا الجنوبية، صاحب الأرض والجمهور، فيما تضم المجموعة الأولى  هونج كونج، واليابان والصين وسنغافورة. 
وأنهى المنتخب تدريباته على ملاعب ذا سيفينز بدبي، استعداداً للمشاركة في البطولة، ووضع المدرب اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي يخوض بها المباراة الأولى، وحضر أعضاء مجلس الإدارة التدريب الأخير للمنتخب، حرص محمد الزعابي، الأمين العام، على الالتقاء باللاعبين، وتوجيه الكلمات الداعمة والتشجيع قبل سفر البعثة إلى كوريا.
وقال محمد الزعابي: «ندعم المنتخب ونقف خلف اللاعبين، ولدينا ثقة كبيرة في تحقيق نتائج مميزة، خاصة أننا نعمل جاهدين لتوفير كل ما يحتاجه المنتخب، وتوفر مقومات الإنجاز».
أضاف: «نأمل أن يحقق منتخبنا نتائج إيجابية في البطولة، وأن يرفع علم الإمارات عالياً، حيث تنتظرنا استحقاقات مهمة بعد البطولة، وهي دورة الألعاب الآسيوية في الصين، وسلسلة سباعيات آسيا - الجولة الثانية في تايلاند، والتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس في اليابان».

منتخب الرجبي
الرجبي
بطولة سباعيات الرجبي
سباعيات آسيا للرجبي
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