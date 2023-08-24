حملة وقائية ناجحة في مسابح الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تحت شعار «التزم تسلم»، شارك مجلس الشارقة الرياضي، في حملة الوقاية من الغرق بالمسابح التي نظمتها هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، وبموجبها تم تفقد مسابح أندية مليحة ودبا الحصن والمدام، ومراجعة تعليمات وأدوات وإجراءات السلامة، بحضور المهندس محمد طارق رئيس شعبة تنفيذ المشاريع بقسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس، وممثلي الهيئة والأندية ومشرفي ومنقذي المسابح.

وأكد نبيل محمد عاشور، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، أن مثل هذه النوعية من حملات التوعية مهمة للغاية، ولذا تقام بصورة دورية ونتابع تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الوقاية والسلامة على مدار العام، لدعم ثقافة الوقاية من الغرق لمرتادي المسابح من مختلف الفئات العمرية، وتأمين كل وسائل وإجراءات السلامة في المسابح، والتوعية بأهمية إتباع الإجراءات السليمة وزيادة خبرة المشرفين على المسابح.

وأضاف: تأتي الحملة ضمن برنامج الزيارات لعدد من الأندية في الإمارة، والتي تحتوي على مسابح ومرافق تابعة لها، للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة والوقاية، خاصة أن رياضة السباحة تشهد الإقبال في الأندية، مضيفاً أن الحملة تضمنت توزيع كتيب إرشادي للمنقذين والمشرفين بالصالات.