الجمعة 25 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حملة وقائية ناجحة في مسابح الشارقة

حملة وقائية ناجحة في مسابح الشارقة
25 أغسطس 2023 01:22

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يرفع جوائز «النسخة 30»
اللجنة الوطنية للانتخابات: فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من 26 حتى 28 أغسطس

تحت شعار «التزم تسلم»، شارك مجلس الشارقة الرياضي، في حملة الوقاية من الغرق بالمسابح التي نظمتها هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، وبموجبها تم تفقد مسابح أندية مليحة ودبا الحصن والمدام، ومراجعة تعليمات وأدوات وإجراءات السلامة، بحضور المهندس محمد طارق رئيس شعبة تنفيذ المشاريع بقسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس، وممثلي الهيئة والأندية ومشرفي ومنقذي المسابح.
وأكد نبيل محمد عاشور، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، أن مثل هذه النوعية من حملات التوعية مهمة للغاية، ولذا تقام بصورة دورية ونتابع تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الوقاية والسلامة على مدار العام، لدعم ثقافة الوقاية من الغرق لمرتادي المسابح من مختلف الفئات العمرية، وتأمين كل وسائل وإجراءات السلامة في المسابح، والتوعية بأهمية إتباع الإجراءات السليمة وزيادة خبرة المشرفين على المسابح.
وأضاف: تأتي الحملة ضمن برنامج الزيارات لعدد من الأندية في الإمارة، والتي تحتوي على مسابح ومرافق تابعة لها، للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة والوقاية، خاصة أن رياضة السباحة تشهد الإقبال في الأندية، مضيفاً أن الحملة تضمنت توزيع كتيب إرشادي للمنقذين والمشرفين بالصالات.

مجلس الشارقة الرياضي
الإمارات
الشارقة
هيئة الوقاية والسلامة
آخر الأخبار
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
الرياضي
إسبانيا تبدأ «إجراءات قانونية» لإيقاف روبياليس
اليوم 20:17
حطام طائرة بريغوجين
عربي ودولي
الكرملين يعلّق على تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر
اليوم 19:42
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
الرياضي
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
اليوم 19:36
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
الرياضي
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
اليوم 19:26
مهاجرون على متن قارب متعطل في البحر الأبيض المتوسط
عربي ودولي
الرئيس الإيطالي يقترح حلا لمشلكة الهجرة
اليوم 19:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©