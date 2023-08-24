حارب: دبي تتألق في تحطيم الأرقام القياسية

دبي (الاتحاد)

توج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، الفائزين والفائزات في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم، والمقامة حالياً بفندق هيلتون الحبتور سيتي، بمشاركة 90 دولة.

حققت الصينية زي كو الميدالية الذهبية، أفضل رفعة بـ41 كجم سيدات في مسابقة النخبة، والمركز الثاني النيجيرية إيستر نورجو، والميدالية البرونزية من نصيب البرازيلية لارا دي ليما، وفي مسابقة أفضل رفعة للرجال في وزن 49، كانت الصدارة والميدالية الذهبية من نصيب الصيني يو زينج، والثاني الياباني تيتسو، فيما جاء مواطنه هيروش ثالثاً.

وأكد سعيد حارب، أن دبي تتألق في تحطيم الأرقام القياسية، وأصبحت وجهة مفضلة للاتحادات الدولية، لتنظيم البطولات والفعاليات الدولية فيها، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة، بما تتضمنه من المرافق والمنشآت الرياضية المصممة، وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية، في ظل الاهتمام الكبير والدعم الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة، كما يُولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اهتماماً كبيراً بتمكين أصحاب الهمم.

وقال: استضافة دبي لبطولتي العالم لكرة السلة ورفعات القوة خلال 60 يوماً فقط، تؤكد أن الإمارات دائماً على قدر التحدي، وتحطيم أرقام جديدة، لتكسر دبي أيضاً الأرقام في عدد المشاركين والدول، والأرقام تتحدث عن نفسها.

وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي، إلى أن مشاركة جميع قارات العالم في مونديال رفعات القوة بدبي، يعزز ثقة الدول في إمكاناتها ومكانتها العالمية في الإبهار، في ظل توفر كل مقومات النجاح، للوصول بالأحداث العالمية إلى التميز الذي ينشده الجميع.

وأثنى حارب على المستوى الفني الذي ظهر به الأبطال في «المونديال»، مما سيكون له المردود الإيجابي على المستوى العام للحدث، وفق النهج المرسوم، خاصة أن البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».