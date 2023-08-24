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نجوم «سلة أميركا» يزورون معالم أبوظبي

نجوم «سلة أميركا» يزورون معالم أبوظبي
25 أغسطس 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم المنتخب الأميركي لكرة السلة للرجال رحلته التاريخية إلى العاصمة الإماراتية، بزيارة أبرز المعالم الثقافية والسياحية في أبوظبي، وخاض المنتخب مباراتين استعداديتين في الاتحاد أرينا. ويأتي تنظيم الفعاليتين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.
وحقق المنتخب الأميركي لكرة السلة انتصارين على المنتخبين الألماني واليوناني في أبوظبي، قبل أن تتسنى الفرصة للاعبي المنتخب للاطلاع على الثقافة الإماراتية، من خلال زيارة جامع الشيخ زايد الكبير. 
والتقط المدرب ستيف كير، المولود في الشرق الأوسط، صوراً مع زوجته، فيما التقط نجما بروكلين نتس ميكال بريدجس وكام جونسون الصور مع الأدلاء السياحيين. وقام بقية اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بممارسة الأنشطة المختلفة في الصحراء، وزيارة العديد من المعالم المتميزة في الإمارة، بما فيها المدينة الترفيهية عالم فيراري أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي.
وتعليقاً على زيارته، قال ميكال بريدجس:«استمتعت بزيارتي الأولى إلى أبوظبي، وأشكر الجميع على الحفاوة الكبيرة، وأعجبت كثيراً بتشجيع الجمهور وحماسهم لحضور المباريات، كما اطلعت على الثقافة الإماراتية، من خلال زيارة جامع الشيخ زايد الكبير، وسررنا بحُسن الضيافة الذي حظينا بها، ونأمل أن تتكرر  الزيارة».
ونجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للسياحة الرياضية خلال الأعوام الماضية، إذ حققت الإمارة إنجازاً تاريخياً في العام الماضي، باستضافتها مباريات تنافسية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى على الإطلاق، حيث خاض ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس مباراتين استعداديتين، قبل بداية الموسم، في إطار مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي. 
وتعود مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023، المُقدّمة من شركة «القابضة» حيث يتواجه دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز 5 و7 أكتوبر المقبل في «الاتحاد أرينا».

معالم أبوظبي
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المنتخب الأميركي لكرة السلة
كرة السلة
المعالم السياحية في أبوظبي
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