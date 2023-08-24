جلسة حوارية عن تصنيف الفعاليات الرياضية

دبي (الاتحاد)

يعقد مجلس دبي الرياضي، صباح اليوم، جلسة حوارية مع منظمي الفعاليات الرياضية في دبي، بحضور ممثلي أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، لاستعراض أهم التحديثات والتطورات الخاصة بالنسخة السادسة من «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية» حسب النجوم، وهو الأول من نوعه في العالم الذي صممه وأطلقه مجلس دبي الرياضي. ويتم خلال الجلسة، شرح المعايير والفئات الجديدة التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى نظام تصنيف الفعاليات الرياضية، من أجل تعزيز قطاع الفعاليات الرياضية في دبي والتطوير المستمر لهذا القطاع المهم، بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في جميع مجالات الحياة بدبي، وفي القطاع الرياضي خصوصاً، وتوفير بيئة تسهم في الدفع باتجاه تطوير ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية.

ويتم خلال الفعالية التعريف بأبرز وأهم القطاعات والمناطق في دبي التي يمكن تنظيم الفعاليات الرياضية، مما يزيد من قيمة الفعالية الرياضية، ويسهم في الترويج لوجهات دبي وأشهر المعالم السياحية فيها، كما يهدف الجمع بين منظمي الفعاليات الرياضية مع المطورين العقاريين إلى تعزيز العلاقة فيما بينهم، وفتح مجال لاكتشاف التحديات التي تواجه الطرفين وكيفية التغلب عليها، والتعرف على التسهيلات التي تقدم من المطورين لمنظمي الفعاليات.