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الرياضي

اتحاد كلباء يطلق الهوية الجديدة

اتحاد كلباء يطلق الهوية الجديدة
25 أغسطس 2023 01:22

فيصل النقبي (كلباء) 

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أطلق اتحاد كلباء الهوية البصرية الجديدة، بعد 52 عاماً على تأسيس النادي تحت شعار «هوية جديدة لطموحات كبيرة»، مما يدل على التفاؤل والطموحات العالية للنادي في المستقبل وحصد الإنجازات النجاحات.
وتحتفظ الهوية بالعناصر الرئيسة من الشعار القديم، ولكن بتصميم هندسي حديث يعكس رغبة النادي في الابتكار والاستمرار في تطويره، من خلال استخدام ألوان ورموز تشير إلى هذه القيم، ويمكن للنادي تعزيز التواصل مع جمهوره وأعضائه. ويتضمن الشعار الجديد السبع سنابل، وتمثل الإمارات السبعة، وهي رمزية تعبيرية عن الوحدة والتعاون بين إمارات الدولة.
ويتضمن الشعار اسم النادي باللغتين العربية والإنجليزية، مما يعكس التوجه العالمي والتواصل مع مختلف الجماهير، بجانب تاريخ التأسيس عام 1971، ويكشف عن التفاخر بالتراث والعراقة والتاريخ الذي يملكه النادي. ويظهر الشعار بـ «الأسود والأصفر» ويرمز «الأصفر» إلى الطاقة والحماس والتفاؤل، في حين أن «الأسود» يرمز إلى القوة والأناقة والجدية.

اتحاد كلباء
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