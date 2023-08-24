السيتي يعلن انتقال لابورت إلى النصر



لندن (د ب أ)

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم رسمياً انتقال لاعبه الإسباني آيمريك لابورت إلى النصر السعودي بعقد نهائي.

وذكر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: انتقل آيمريك لابورت إلى النصر السعودي بشكل دائم.

وألقى مانشستر سيتي الضوء على مسيرة لابورت، حيث ذكر: قضى لابورت خمس سنوات ونصفاً مع مانشستر سيتي، وكانت فترته مع السيتي مليئة بالنجاح، حيث فاز المدافع بـ 13 بطولة.

وأضاف: بعد وصوله من أتلتيك بلباو الإسباني في يناير 2018، لعب لابورت 180 مباراة مع «السماوي» لقد تأقلم مباشرة مع فريق «المدير الفني بيب» جوارديولا الذي سعى للحصول على اللقب في موسم 2017-2018، حيث لعب 9 من آخر 14 مباراة.

وتابع: كان لابورت لاعباً قوياً، وماهراً مع الكرة برأسه وبنفس القدر مع قدميه، وظل شخصية محورية في موسم 2018 - 2019، حيث فزنا بجميع الألقاب المحلية، ولعب في 51 مباراة في جميع البطولات، وأثرت الإصابة عليه في موسم 2019-،2020 قبل أن يحل جون ستونز وروبن دياز مكانه في معظم فترات موسم 2020 -2021.

وأضاف النادي: لعب دوراً رئيسياً في حصدنا كأس كاراباو في موسم 2020 -2021، وهو انتصارنا الرابع على التوالي في كأس الرابطة، حيث سجل هدف الفوز في نهائي ويمبلي.

وشهد موسم 2021 - 2022 عودة لابورت إلى مستواه، حيث لعب 44 مباراة، وفزنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وأوضح النادي: بعد إجراء عملية جراحية في الركبة عقب هذا النجاح، غاب عن بداية الدوري الإنجليزي الممتاز 2022- 2023، وعند عودته، واجه صعوبات في اللعب أساسياً في أهم المباريات خلال انتصارنا بالثلاثية، لقد كان أيضاً ضمن تشكيلة الفريق التي فازت بكأس السوبر الأوروبي 2023 والآن أصبح جاهزاً لمرحلة جديدة، حيث يخوض تجربة أخرى في مسيرته مع النصر.

ومن جانبه، قال لابورت: فخور بتمثيل مانشستر سيتي خلال الستة مواسم الماضية، عندما انضممت لأول مرة كنت متحمساً لاحتمال الفوز بالبطولات، ومع ذلك لم أكن أتخيل النجاح الذي سنواصل تحقيقه معاً. وأضاف: أود شكر المدربين وزملائي وبالطبع جماهير السيتي الرائعة على كل دعمهم طوال فترة وجودي في مانشستر، سأظل دائماً من مشجعي الفريق وأتطلع إلى رؤيتكم جميعاً مرة أخرى.