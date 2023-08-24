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26 لاعباً في قائمة «الأبيض» لتصفيات كأس آسيا

26 لاعباً في قائمة «الأبيض» لتصفيات كأس آسيا
24 أغسطس 2023 20:28

 
دبي (الاتحاد)


يسافر المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى داليان الصينية يوم الثلاثاء المقبل، لخوض مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة «قطر 2024»، والتي تقام من 6 إلى 12 سبتمبر المقبل، وتضم المجموعة منتخبات الإمارات والهند والمالديف والصين.
واستدعى الإسباني دينس سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي 26 لاعباً، وهم أحمد فوزي، أحمد محمود، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي. 

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«الجزيرة»، عيسى خلفان، محمد عباس «العين»، خالد توحيد، حمد فهد. 

«الشارقة»، وليد راشد، ياسر حسن، سلطان عادل «اتحاد كلباء»، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز «النصر»، سلطان البدواوي، حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، عبدالله عبدالعزيز.
«عجمان»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، إسماعيل الزعابي «البطائح»، فهد بدر «الإمارات»، عبدالعزيز البلوشي «الوحدة» حمدان عبدالرحمن «حتا»، خميس المنصوري «بني ياس».
ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب الصين 6 سبتمبر، فيما يواجه في الجولة الثانية المالديف 9 سبتمبر، على أن يواجه الهند 12 سبتمبر في الجولة الختامية.
ويُشارك في التصفيات 43 منتخباً تم تقسيمها إلى 11 مجموعة، بحيث تضم 10 مجموعات 4 منتخبات، بينما يتواجد في المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، وتنضم إليها قطر الدولة المنظمة، للمشاركة في النهائيات التي تقام بالدوحة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024.

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