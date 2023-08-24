8 ميداليات جديدة للإمارات في بطولة العالم للجو جيتسو

آستانا (الاتحاد)

واصل منتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، أداءه القوي في منافسات بطولة العالم للجو جيتسو لفئة «تحت 18 عاماً» في العاصمة الكازاخستانيه أستانا وسط مشاركة دولية واسعة.

ونجح أبطال الإمارات من رفع رصيد الدولة في البطولة إلى 31 ميدالية، بواقع، 8 ذهبيات، 7 فضيات، و16 برونزية، بعدما تمكن لاعبو منتخبنا من إحراز ذهبيتين، وفضيتين، و4 ميداليات برونزية في منافسات اليوم.

وتُوج بالذهب البطل عمار الحمادي وزن 50 كيلوجراماً، والبطل هزاع الحساني وزن 81 كيلوجراماً، وحقّق عبد الرحمن محمد فضية وزن 55 كيلوجراماً، وعبدالله الدرمكي فضية وزن فوق 81 كيلوجراماً، فيما تُوج بالميداليات البرونزية، ماجد البلوشي «وزن 46 كيلوجراماً»، وغيث الحربي «وزن 50 كيلوجراماً»، وراشد الظاهري «وزن 60 كيلوجراماً»، ومحمد العولقي «وزن 66 كيلوجراماً».



​وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو رئيس البعثة، بالأداء الكبير لشباب المنتخب الوطني، وحرصهم على متابعة المسيرة المظفرة لزملائهم في البطولة، مؤكداً أن الإنجازات التي يحققها الأبطال، ثمرة الدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتي أسهمت في تحقيق الريادة العالمية لـ «جو جيتسو الإمارات»، وإنتاج المواهب القادرة على المنافسة، واعتلاء منصات التتويج العالمية».

وقال: «فخورون بما يتمتع به هذا الجيل من حب ومسؤولية، ورغبة جامحة في تمثيل الدولة في المحافل المختلفة، وتشريف الوطن في أكبر البطولات، وذلك من خلال التضحية والالتزام في التدريبات والإعداد الجيد، والاستفادة الكاملة من المعسكرات الداخلية والخارجية التي ينظمها الاتحاد على مدار العام، لتعزيز جاهزية الأبطال للاستحقاقات المختلفة.

ونوّه الظاهري بجهود الجهاز الفني للمنتخب والمدربين الحريصين على ترجمة خطط الاتحاد على أرض الواقع، واختيار المواهب القادرة على التطور المستمر، وتمثيل المنتخبات الوطنية وتحقيق الإنجازات.

وأكّد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو، أن المنتخب الوطني يسير في الاتجاه الصحيح، رغم قوة المنافسات وطبيعة التحديات، موضحاً أن اللاعبين استعدوا جيداً لخوض أصعب المواجهات، والتعامل بكفاءة عالية مع مختلف ظروف النزالات.

وقال: «يشكل اليوم الأخير من المنافسات محطة أساسية، نحو زيادة غلة الدولة من الميداليات، ونعوّل كثيراً على قدرة أبنائنا وبناتنا الذين ينافسون في فئة تحت 21 عاماً، على تكرار إنجازهم الرائع في منغوليا الشهر الماضي، وجمع المجد من جميع أطرافه، وترسيخ تربع الإمارات على قمة العالم».

قال عمار الحمادي لاعب المنتخب الوطني تحت «18» عاماً، والذي حقق الميدالية الذهبية في وزن 50 كيلوجراماً، بعد تقديم أداء قوي، وتجاوز أكثر من نزال بكفاءة واقتدار: «سعيد بالإنجاز الذي يعكس قوة ومهارة لاعبي الإمارات، وقدرتهم على التعامل مع مختلف تحديات النزال».

وأضاف: «تدربنا بقوة للوصول إلى هذا المستوى الفني، ونفخر بمساهمتنا في إثراء رصيد الدولة من الميداليات، وتعزيز حظوظها بالحفاظ على اللقب، وواثقون بأن تبقى الصدارة إماراتية للعام الرابع على التوالي.



وقال لاعب المنتخب هزاع الحساني الذي حقق الميدالية الذهبية عن وزن 81 كيلوجراماً، بعد أدائه الكبير على البساط، ونجاحه في تخطي أقوى الخصوم: «أشعر بسعادة غامرة للصعود إلى منصة تتويج بعلم الإمارات، لاعبو المنتخب يسعون دائماً خلف الذهب، وبفضل الله تحقق لنا ذلك، ونجحنا في الخروج بالعديد من المكاسب والتجارب القيمة التي تسهم في تطورنا، في ظل البيئة النموذجية التي المتاحة لنا، وتوافر أفضل الأجهزة الفنية في العالم، والدعم اللامحدود من الاتحاد وفريق عمله المتفاني في العطاء».

وتنطلق يوم الجمعة نزالات اللاعبين واللاعبات لفئة تحت «21 عاماً»، ونجح «صقور الجو جيتسو» من اجتياز مرحلة الميزان، ويتدربون بشكل متواصل لخوض النزالات التي من المتوقع أن تكون في قمة الحماس والتشويق.

ويعوّل بشكل كبير على لاعبي المنتخب في هذه الفئة، كونهم يملكون خبرة أكبر في هذه البطولات، وتمكن معظمهم من تحقيق ميدالية خلال بطولة العالم للكبار التي اختتمت الشهر الماضي في منغوليا.

وتضم قائمة المنتخب تحت 21 عاماً للرجال كلاً من عمر السويدي، ومحمد الكتبي «وزن 56 كيلوجراماً، وخالد الشحي وسعود الحوسني «وزن 62 كيلوجراماً»، وسلطان حسن وفهد الحمادي «وزن 69 كيلوجراماً»، ومهدي العولقي وفراج العولقي «وزن 77 كيلوجراماً»، وسعيد الكبيسي وعبد الرحمن الشمري «وزن 85 كيلوجراماً»، وعمار الحوسني «وزن 94 كيلوجراماً».

أما منتخب السيدات تحت 21 عاماً، يضم سارة الحمادي، وعائشة الشامسي «وزن 45 كيلوجراماً»، وبلقيس الهاشمي، وشما البلوشي «وزن 48 كيلوجراماً»، وحصة الشامسي والعنود الحوسني «وزن 52 كيلوجراماً، وهيا الجهوري «وزن 57 كيلوجراماً، وشما الكلباني ومهرة محفوظ «وزن 63 كيلوجراماً».