تعاون بين الإمارات للعلوم الرياضية وجامعة إمتي

دبي (الاتحاد)



وقع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، التابع للهيئة العامة للرياضة مذكرة تعاون، مع جامعة إمتي في دبي، بشأن التعاون في المجالات التدريبية والأكاديمية والبحثية والتطويرية، بهدف تعميق ومد جسور الشراكة مع مختلف الجهات الأكاديمية، لتحصيل الاعتمادات الخاصة بالأبحاث والدراسات والبرامج التدريبية الخاصة بالمركز.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن سلسلة من الاتفاقيات الرامية إلى الانفتاح على المجتمع المحلي، للمساهمة في تطوير وخدمة القطاع الرياضي بمختلف فئاته من إداريين وأجهزة فنية وتنفيذية.

شهد مراسم التوقيع سعيد عبد الغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعدد من ممثلي جامعة إمتي، فيما وقع على مذكرة التعاون عبد الله محيوه، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ود. فضيل مالك، نائب مدير جامعة إمتي في دبي.

وتعمل مذكرة التعاون على تنسيق التعاون بين الطرفين للمساعدة في تحقيق أهدافهما، ضمن خطة عمل مشتركة في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، ودعم البرامج التطويرية، والثقافية، وتصميم وتنفيذ برامج علمية أكاديمية مشتركة، وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والمؤتمرات المتخصصة والأكاديمية المشتركة، على أن تقام البرامج التدريبية المتخصصة المشتركة في مقري جامعة إمتي وبالهيئة العامة للرياضة.

وقال سعيد عبد الغفار حسين: «تتطلع الهيئة إلى تعزيز أطر الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارات، وتضافر الجهود مع الشركاء لتطوير استراتيجيات العمل الرياضي، وتعزيز التنمية الإدارية المستدامة، وبناء جيل متمكن من الكوادر الرياضية قادر على تحقيق الريادة، ويواكب رياضة المستقبل، بما يتماشى مع مبادئ الخمسين الرامية إلى رفع كفاءة رأس المال البشري، وزيادة تبادل الخبراء والمتخصصين في مجال الرياضة وعلومها التطبيقية، من خلال تنفيذ الخطط والبرامج المرتبطة بالعلوم الرياضية الحديثة».

وأكد عبدالله محيوه أهمية توقيع مذكرة التعاون مع جامعة إمتي في دبي، لما ينبثق عنها من خطط أكاديمية وبحثية مشتركة وتنظيم للبرامج التدريبية وإعداد للدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة بمجال العلوم الرياضية والطب الرياضي.

وقال: عقد الشراكات خاصة مع الجهات الأكاديمية هو أساس النجاح والإنجاز والتقدم الذي صب في تعزيز تطوير العمل الرياضي، وتنفيذ خطط عمل مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة، فيما يخص إعداد وتأهيل وصقل القيادات الرياضية في الإمارات، ورفع مستواهم العلمي والفني في مجال اختصاصاتهم، وتطوير كفاءة الأجهزة الفنية والتنفيذية الرياضية بالدولة، بما ينعكس إيجاباً على العمل الإداري والفني لدى الجهات الرياضية بشكل مباشر، عبر اتباع أحدث الوسائل والدراسات الأكاديمية والممارسات العالمية».