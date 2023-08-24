انطلاقة متميزة لـ «عربية للمواي تاي» للشباب



أبوظبي (الاتحاد)



سجلت البطولة العربية للمواي تاي للشباب، انطلاقة قوية في يومها الأول، بإقامة مواجهات دور الـ 16، وحفلت بالأجواء التنافسية المتميزة التي عكست المستوى والمكانة المتقدمة لقاعدة المراحل العمرية لرياضة المواي تاي العربي.

وشهدت البطولة في انطلاقة منافساتها مواجهات محتدمة ونزالات مثيرة، وسط حضور جماهيري غفير، ألهب حماس اللاعبين المشاركين في البطولة التي تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس حتى 26 أغسطس الجاري، وسط مشاركة 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 15 دولة عربية، بتنظيم وإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي، وبرعاية وزارة الرياضة الليبية.

حضر منافسات اليوم الأول من البطولة محمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الليبي، وطارق محمد المهيري الأمين العام للاتحاد العربي، بجانب أعضاء الاتحاد العربي ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة.

وسبق انطلاق البطولة اجتماع اللجنة الفنية، بحضور عمر المرزوقي رئيس اللجنة، وكافة الكوادر التدريبية المشرفة على تدريب المنتخبات العربية المشاركة، وتم التطرق إلى جميع الجوانب التي تخص اللوائح التحكيمية والفنية للبطولة، وضرورة الالتزام بها من جميع لاعبي ومدربي المنتخبات.

وجرت اليوم منافسات دور الثمانية، على أن يقام يوم الجمعة دور نصف النهائي، على أن يكون الختام يوم السبت بالدور النهائي، وتتويج الفائزين، والحفل الختامي للكرنفال الشبابي العربي.

وتشهد البطولة ضمن برنامجها الفني 20 وزناً، موزعين على 3 فئات، حيث تشمل الفئة الأولى «الشباب» من عمر 16 إلى 17 سنة، وتتضمن أوزان اللاعبين 51 كجم، 57 كجم، 60 كجم، 63.5 كجم، 67 كجم، 71 كجم، بجانب أوزان اللاعبات 54 كجم، 60 كجم، وتشمل الفئة الثانية «ناشئين» من عمر 14 إلى 15 سنة، وتضم قائمة أوزان اللاعبين 40 كجم، 45 كجم، 48 كجم، 54 كجم، 57 كجم، 63.5 كجم، بجانب مشاركة اللاعبات في وزن 45 كجم و51 كجم، في حين تتضمن قائمة أوزان الفئة الثالثة الأشبال من عمر 12إلى 13 سنة 36 كجم، 40 كجم، 44 كجم، 48 كجم.