«جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1» تقدم تجربة متنوعة في الضيافة



أبوظبي (الاتحاد)



مع استعداد «الفورمولا-1» للعودة لإكمال النصف الثاني من موسم 2023، وتبقي عدد محدود من الباقات لحضور الحدث المرتقب في أبوظبي، فإن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» عام 2023 في أبوظبي يستعد لتقديم مجموعة متميزة من خيارات الطعام العالمية الحائزة على الجوائز، والتجارب المتنوعة من المأكولات الفاخرة، ليستمتع بها المشجعون خلال السباق الذي تخوضه الفرق العشرة على مضمار حلبة مرسى ياس في نوفمبر.

ومع تقديم عدد من الإضافات الجديدة للسباق، تشهد عطلة نهاية الأسبوع التي تقام فيها «النسخة 15» من السباق الختامي لبطولة «الفورمولا-1» في أبوظبي لهذا العام، تقديم 15 تجربة جديدة ومذهلة في مجال الضيافة، حيث يتم تقديم تجربة السطح عند المنعطف الثاني «Deck at Two» الجديدة كلياً، والتي تمثل مقصورة مشاهدة لكبار الشخصيات، مع قوائم حصرية لتناول الطعام من مطاعم نوبو دبي، وإستياتوريو ميلوس، وهاكاسان دبي من فندق أتلانتس دبي، في حين يشهد الحدث الختامي أيضاً مشاركة مطعم روكا، المشهور بخياراته من السوشي والمشويات اليابانية الفاخرة، للمرة الأولى هذا العام في مقصورة الضيافة الفاخرة «نادي 58».