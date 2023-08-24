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حماد: «الزعيم» لا يخشى أي فريق في « الآسيوية»

حماد: «الزعيم» لا يخشى أي فريق في « الآسيوية»
24 أغسطس 2023 19:54

 
دبي (الاتحاد)


أكد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أن قرعة دوري أبطال آسيا التي جرت أمس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، جاءت متوازنة، موضحاً: «دوري الأبطال في الواقع يضم أندية النخبة في آسيا وليس منطقياً وصف أي فريق بالضعيف وذلك قياساً بمسمى المسابقة التي تضم أفضل وأقوى الأندية الأبطال في كرة القدم بالقارة».
وأكمل: «نحترم جميع المنافسين الذين تضمهم المجموعة الأولى واسم نادي العين يظل راسخاً في البطولة القارية بفضل الرعاية السامية والدعم اللامحدود من رئاسة النادي وجسارة لاعبي الفريق المتعطشين للعودة إلى آسيا بعد غياب امتد لموسمين والرغبة الكبيرة من كل منتمٍ إلى النادي في تحقيق طموحات العين الآسيوية بالإضافة إلى المساندة القوية من الجماهير العيناوية الوفية التي كانت ولازالت وستظل العلامة الفارقة وذلك من خلال منح الفريق الحافز الأكبر لتحقيق أهدافه بعد أن أسهمت في الفوز باللقب القاري 2003 بالإضافة إلى وصول النادي لنهائي دوري الأبطال مرتين وتسجيل حضور قوي في الأدوار النهائية ونأمل أن يحقق العين الطموحات المرجوة في البطولة القارية بتضافر الجهود والعمل بروح العائلة الواحدة».
ورداً على سؤال حول خيارات العين في الآسيوية، قال: «بكل تأكيد الخيارات ستمثل تحدياً مهماً لجميع الأندية وليس فريق العين فحسب وثقتنا كبيرة في الجهاز الفني بقيادة الهولندي ألفريد شرودر في وضع الاختيارات المناسبة للقائمة الآسيوية ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق».

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وأعرب الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، عن ارتياحه لنتائج قرعة دوري أبطال آسيا، مؤكداً: «لن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني سعيد بعودة العين مجدداً إلى البطولة الآسيوية، بعد غياب موسمين وأدرك جيداً مدى أهمية هذه المسابقة بالنسبة للاعبي الفريق الذين يمتلكون الخبرة الرائعة وكذلك لجماهير العين المحبة لناديها العريق والذي يمتلك تاريخاً عريضاً في المنافسة القارية».
وأكمل: نواجه ثلاثة فرق جيدة في مرحلة المجموعات، وفي نفس الوقت نمتلك فريقاً قوياً ولنا أسلوبنا الخاص في لعب كرة القدم، لذلك نحن مطالبون بالتركيز على أسلوبنا التكتيكي مع الاحترام لكل منافسينا بدوري الأبطال.
واختتم حديثه قائلاً: «نركز دائماً على جميع الاستحقاقات ونفكر في كل مباراة على حده، لذلك تركيزنا الحالي منصب على مباراتنا المقبلة أمام فريق حتا ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين ونتطلع إلى المساندة الجماهيرية القوية التي اعتدنا عليها دائماً».

 

 

 

دوري أبطال آسيا
العين
محمد عبيد حماد
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