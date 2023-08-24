أحمد مبارك: «حظوظ متساوية» بين «الرباعي»



علي معالي (الشارقة)



أكد أحمد مبارك مدير فريق الشارقة، أن قرعة قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا، التي وقع فيها «الملك» ضمن المجموعة الثانية مع السد وناساف، والفيصلي جاءت متوازنة، وقال: تتساوى حظوظ كل فرق المجموعة في التأهل، وبالنسبة للشارقة، فإنه يملك مدرباً على مستوى عالمي، الروماني كوزمين أولاريو الذي يجيد التعامل مع المباريات، والعمل تحت الضغط، خصوصاً في مباريات الذهاب والإياب، ونعول كثيراً على خبرته في البطولة.

وقال مبارك: في دوري أبطال آسيا، لا توجد مجموعة صعبة وأخرى سهلة، وعلى الجميع التعامل مع كل الظروف، والاستعداد لمواجهة جميع المنافسين.

وأضاف: الشارقة جاهز للمباريات، وأعتقد أن عودة البطولة إلى نظام الذهاب والإياب يمنح جميع الفرق أفضلية اللعب على ملعبها، وأيضاً الوقت حتى يتجاوز اللاعبون الإرهاق والإصابات والبرنامج المضغوط، كما كان يحدث في المواسم السابقة في البطولات المجمعة.

وأضاف: أتمنى أن يظهر «الملك» بالشكل المشرف، ويكون خير سفير للكرة الإماراتية في البطولة مع شقيقه العين.