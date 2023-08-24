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الرياضي

منتخبنا يدشن «مونديال الإلكترونية» غداً

منتخبنا يدشن «مونديال الإلكترونية» غداً
24 أغسطس 2023 19:15

 
دبي (الاتحاد) 

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يشارك منتخب الرياضات الإلكترونية في بطولة العالم، والتي تنطلق في رومانيا، يوم السبت، ويتنافس لاعبو الإمارات في 3 ألعاب ما بين القتالية، والاستراتيجية، وكرة القدم الإلكترونية.
وتضم قائمة المنتخب 8 لاعبين، هم سلطان راشد، وسعيد اليماحي، ومحمد راشد، وحمدان راشد، وحمدان رحمه، وعبد العزيز عوض، وعبد الله يعقوب، وسعيد راشد، وإداري الفريق عبد الولي الأنصاري.
وحقق المنتخب الميدالية الفضية في مشاركته بالدوري الأفريقي العربي، بالعاصمة السعودية الرياض، وضمت البعثة 7 لاعبين، هم سيف النعيمي، وسيف العامري، وعبد الرحمن العوضي، ويوسف العوضي، ومحمد الجسمي، وخالد كرمستجي، والطاقم الفني ورئيس لجنة المنتخبات محمد عبد الرحمن البناء، ورئيس البعثة المستشار سعيد علي الطاهر.
وأكد المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن الفترة الماضية، التي شهدت إعداداً مكثف للاعبينا لها أثر في حصد النتيجة الإيجابية ببطولة العالم.
وأشار إلى أن الاتحاد برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان وفر كافة الإمكانيات للاعبينا للظهور بأفضل صورة، من خلال توفير كافة مستلزمات البعثة، وتحقيق نتيجة إيجابية.

الإمارات
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