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بيدري يُصيب برشلونة بـ «الصدمة»!

بيدري يُصيب برشلونة بـ «الصدمة»!
24 أغسطس 2023 14:59

 
برشلونة (أ ف ب) 

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تعرّض برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، لضربة قوية بخسارته جهود نجمه الشاب بيدري بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني.
وقال برشلونة في بيان «تعرض لاعب الفريق الأول لبرشلونة، بيدري، لإصابة في العضلة الرباعية اليمنى، إنه غير متاح لاختياره في الفريق وتعافيه سيحدد موعد عودته».
ولعب بيدري في المباراتين اللتين خاضهما برشلونة في الدوري المحلي حتى الآن، حيث تعادل مع خيتافي من دون أهداف، قبل أن يفوز في نهاية الأسبوع الماضي على قاديش 2-0 بفضل هدف متأخر من بيدري بالذات، وآخر في الوقت بدل الضائع من فيران توريس.
وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية أن يغيب ابن العشرين عاماً عن الملاعب حتى أربعة أسابيع، علماً أنه غاب عن غالبية النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابة عضلية.
وعزّز برشلونة خط وسطه هذا الصيف بضم الألماني إيلكاي جوندوجان وأوريول روميو، للتواجد بجانب بيدري وجافي والهولندي فرنكي دي يونج.
ويتواجه برشلونة الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري مع مضيفه فياريال على ملعب «لا سيراميكا».
ويأمل فريق المدرب تشافي هرنانديز أن يستعيد بيدري عافيته خلال نافذة المباريات الدولية التي تلي مباراته مع أوساسونا في المرحلة الرابعة، وقبل العودة إلى منافسات الدوري في 17 سبتمبر بمواجهة صعبة مع ريال بيتيس.

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