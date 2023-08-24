قرعة متوازنة لـ «الزعيم» و«الملك» في «الأبطال»



معتز الشامي (دبي)



أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي أجرت ظهر في العاصمة الماليزية كوالالمبور، العين والشارقة في مجموعتين متوازنتين، حيث تنطلق البطولة للمرة الأولى في تاريخها 18و19 سبتمبر المقبل، وتستمر إلى أواخر مايو 2024.

وجاء «الزعيم» بطل الدوري، في الموسم قبل الماضي، وحامل لقب دوري الأبطال في «نسخة 2003»، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم باختاكور الأوزبكي، والفيحاء السعودي، وآهال التركماني، على أن يستهل العين المشوار خارج ملعبه أمام باختاكور في طشقند 18 أو 19 سبتمبر.

فيما أوقعت القرعة «الملك» ضمن المجموعة الثانية مع السد القطري وناساف الأوزبكي، والفيصلي الأردني، على أن يلعب الشارقة مباراته الأولى أمام السد بملعبه.

ويحتاج «دورينا» إلى تقديم العين والشارقة مستويات متميزة في النسخة الجديدة، على أمل التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة، بهدف حصد المزيد من النقاط في التقييم المنتظر، للحفاظ على نسب مقاعدنا، عبر مقعد مباشر في «أبطال النخبة»، التي تنطلق موسم 2024-2025.

وبالنسبة لباقي مجموعات الغرب، ترأس الاتحاد السعودي المجموعة الثالثة التي تضم سيباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي، بينما جاء الهلال السعودي على رأس «الرابعة»، التي ضمت ناساجي الإيراني، مومباي سيتي الهندي ونافباهور الأوزبكي، وضمت المجموعة الخامسة بيرسيبوليس الإيراني، والدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي والنصر السعودي.



الجدير بالذكر أن البطولة التي تنطلق سبتمبر، شهدت تأهل 8 فرق للمرة الأولى في تاريخها إلى دور المجموعات وهي، الفيصلي الأردني، الفيحاء السعودي، نافباهور الأوزبكي، ووهان الصيني، نساجي الإيراني، فينتفوريت الياباني، هانوي الفيتنامي، بينما يعود فريقان غاباً منذ أكثر من عقد ونصف عن المشاركة في هذا الدور، وتحديداً بانكوك يونايتد التايلاندي الذي يشارك بعد 16 عاماً من الغياب، وتشجيانج الصيني الذي يعود للمشاركة بعد 12 عاماً من الغياب أيضاً.

وتقسيم الأندية المشاركة بالبطولة على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات للغرب ومثلها للشرق، بحيث تضم كل منها 4 أندية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور التالي إلى جانب أفضل 3 فرق صاحبة الترتيب الثالث للغرب والشرق.

المجموعات



- الأولى: باختاكور «أوزبكستان»، الفيحاء «السعودية»، آهال «تركمانستان»، العين «الإمارات»

- الثانية: السد «قطر»، ناساف «أوزبكستان»، الفيصلي «الأردن»، الشارقة «الإمارات».

- الثالثة: الاتحاد «السعودية»، سيباهان «إيران»، القوة الجوية «العراق»، أجمك «أوزبكستان».

- الرابعة: الهلال «السعودية»، ناساجي «إيران»، مومباي سيتي «الهند»، نافباهور «أوزبكستان».

- الخامسة: بيرسيبوليس «إيران»، الدحيل «قطر»، الاستقلال «طاجيكستان»، النصر «السعودية».

- السادسة: تشونبوك هيونداي «كوريا الجنوبية»، بانكوك يونايتد (تايلاند)، ليون سيتي سايلرز «سنغافورة»، كيتشي «هونج كونج».

- السابعة: يوكوهاما مارينوس «اليابان»، شاندونج تايشان «الصين»، كايا إيلويلو «الفلبين»، إينشيون يونايتد «كوريا الجنوبية».

- الثامنة: بوريرام يونايتد «تايلاند»، فينتفورت كوفو «اليابان»، ملبورن سيتي «أستراليا»، زيجيانج «الصين».

- التاسعة: أولسان هيونداي «كوريا الجنوبية»، كاوازاكي فرونتال «اليابان»، جوهور دار التعظيم «ماليزيا»، باثوم يونايتد «تايلاند».

- العاشرة: ووهان ثري تاونز «الصين»، بوهانج ستيلرز «كوريا الجنوبية»، هانوي «فيتنام»، أوراوا ريد دايموندز «اليابان».