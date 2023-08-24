النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!

سلطان آل علي (دبي)



رجحت كفة النصر السعودي أمام شباب الأهلي، في مباراة «الملحق الفاصل» من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وشهد اللقاء أحداثاً «دراماتيكية» بتأخر «فارس نجد» 1-2، حتى الدقيقة 87، قبل أن يعود رفاق رونالدو، بتسجيل 3 أهداف خلال 9 دقائق، لينتهي اللقاء لمصلحة النصر 4-2، ويحسم التأهل إلى «مجموعات آسيا».

لم يحمل اللقاء فوز النصر فقط، بل تحطيم الرقم القياسي على مستوى أغلى تشكيلة أساسية في تاريخ دوري أبطال آسيا، وبلغت القيمة السوقية لتشكيلة النصر في مواجهته مع شباب الأهلي 93.35 مليون يورو «372.5 مليون درهم»، وهي أغلى تشكيلة في تاريخ دوري أبطال آسيا على الإطلاق.

ويعد ماني وبروزوفيتش الأعلى في القيمة السوقية بالفريق، وذلك بـ25 مليون يورو لكل منهما، ويأتي بعدهما تاليسكا ورونالدو بـ15 مليون يورو، والظهير الأيسر كونان «8 مليون يورو».

ويبقى سلطان الغنام الأعلى قيمة من بين اللاعبين السعوديين «2 مليون يورو»، وبعده عبدالإله العمري «1.3 مليون يورو».

في المقابل، فإن تشكيلة شباب الأهلي، بلغت قيمتها 14.25 مليون يورو فقط «57 مليون درهم»، ويعد المهاجم مؤنس دبور الأعلى قيمة بـ3 ملايين يورو.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم شانغهاي بورت الصيني، في ربع نهائي 2019 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، وبلغت قيمة تشكيلته الأساسية آنذاك 91.4 مليون يورو «365 مليون درهم».

ويعود الفضل في الرقم إلى «الرباعي الأجنبي»؛ المهاجم أرناتوفيتش «35 مليون يورو»، وأوسكار «28 مليون يورو»، وهالك «20 مليون يورو» وأخمدوف «6 ملايين يورو».

وفي المرتبة الثالثة بنفس النسخة عام 2019، تأتي تشكيلة جوانزو إيفرجراند بقيمة 71.4 مليون يورو «285 مليون درهم»، أمام أوراوا ريد دايموندز في نصف النهائي، ومثّل باولينهو النسبة الأكبر من القيمة بـ «38 مليون يورو».