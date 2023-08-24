نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!



لندن (أ ف ب)

يسعى مانشستر سيتي «حامل اللقب» لمواصلة بدايته القوية، حين يحلّ «الأحد» ضيفاً على شيفيلد يونايتد، بغياب مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي تشهد في اليوم ذاته مواجهة حامية بين نيوكاسل يونايتد وليفربول.

وبعد فشله في تحقيق الفوز في مباراتيه الأوليين، تحت قيادة مدربه الجديد ماوريسيو بوكيتينو، يفتتح تشيلسي المرحلة «الجمعة» على أرضه ضد لوتون تاون التي بدأ مغامرته الأولى في الدوري الممتاز، بخسارة أمام برايتون 1-4، قبل أن يؤجل ظهوره الأول على أرضه ضد بيرنلي، بسبب عدم وصول ملعبه الى المعايير اللازمة.

ويبدو «السيتي» مرشحاً للعودة من ملعب شيفيلد بالفوز الثالث توالياً، في ظل المستوى الذي أظهره في بداية الموسم، لا سيما في المرحلة الماضية، حين حسم مواجهته القوية مع نيوكاسل 1-0.

وفي مواجهة بين فريق باحث عن أن يكون أول من يتوج باللقب لأربعة مواسم متتالية، وآخر عن لعب دور «الحصان الأسود» بعد موسم رائع أنهاه رابعاً، خرج «السيتي» فائزاً بفضل هدف جميل للأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وخاض الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، وبعدما افتتح حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على بيرنلي 4-0، خرج «السيتي» فائزاً من أول مشاركة له في مباراة الكأس السوبر الأوروبية، بتغلبه في منتصف الأسبوع الماضي على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح، فيما أكد نيوكاسل نيته بتكرار إنجاز الموسم الماضي، باكتساحه أستون فيلا 5-1، في افتتاح مشواره في «البريميرليج».

وتوجهت الأنظار إلى «استاد الاتحاد»، لمعرفة إذا كان نيوكاسل قادراً على تحقيق فوزه الأول في الدوري ضد «السيتي» على أرض الأخير منذ سبتمبر 2000 (1-0)، لكن رجال جوارديولا وقفوا حائلاً دون ذلك.

وقال جوارديولا بعد هذا الفوز ضد فريق مرشح للمنافسة بقوة: «إنها مباراتنا الثانية للموسم (في الدوري)، لكنها إثبات يظهر السبب الذي جعلنا نفوز كثيراً (باللقب)، لقد أظهر الفريق لي وللدوري الممتاز أننا جاهزون لمحاولة الفوز باللقب مجدداً».

وسيكون جوارديولا غائباً عن مباراة الأحد، والتي تليها ضد فولهام، وذلك بعد خضوعه لـ«عملية روتينية» في ظهره الثلاثاء.

وقال «السيتي» إن المدرب الذي قاد فريقه الى الفوز بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، كان يعاني من «آلام شديدة في الظهر منذ بعض الوقت»، وسافر إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية «طارئة» لكنها «روتينية».

ويبقى المدرب الإسباني في برشلونة أثناء تعافيه من العملية، ما سيحمل مساعده خوانما ليّو مسؤولية الإشراف على الفريق بصورة موقتة.

وعلى غرار «السيتي»، بدأ وصيفه أرسنال الموسم بأفضل طريقة، معلناً نفسه مرشحاً لمحاولة الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2004، وذلك بفوزه بمباراتيه الأوليين على غرار مفاجأة الموسم برايتون الذي يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن «السيتي» و«المدفعجية»، قبل مباراته الصعبة السبت على أرضه ضد وستهام.

وبعد فوزه على جاره اللندني كريستال بالاس 1-0 السبت الماضي في مباراة أكملها بعشرة لاعبين، يخوض أرسنال مباراة «ديربي» أخرى السبت لكن على أرضه ضد فولهام، قبل أن يستقبل غريمه مانشستر يونايتد الأحد المقبل.

وكان المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا سعيداً بتمكن فريقه من الخروج فائزاً ضد بالاس، رغم النقص العددي الناجم عن طرد الياباني تاكيهيرو تومياسو، قائلاً: إنه «فوز رائع، أنا سعيد للغاية، أن تلعب لثلاثين دقيقة خارج ملعبك بعشرة لاعبين، فهذا أمر صعب جداً».

وكشف «بعض اللاعبين كانوا يعانون بدنياً، البدلاء كانوا رائعين، عرفوا ما عليهم فعله».

وبعد الخسارة أمام توتنهام 0-2 في مباراة سيطر الأخير على معظم فتراتها، ليخرج بانتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، يتحضر مانشستر يونايتد للقاء المرتقب ضد أرسنال بمواجهته ضيفه نوتنجهام فورست السبت بغياب لاعبه الجديد مايسون ماونت لإصابة طفيفة.

وعلى ملعب «ساينت جيمس بارك»، يخوض نيوكاسل وليفربول أقوى مباريات المرحلة، حيث يسعى الأول لتعويض خسارته أمام «السيتي» والثاني لتأكيد بدايته الواعدة ونسيان خيبة الموسم الماضي وفشله في التأهل إلى دوري الأبطال.

وسيتمكن ليفربول من الاعتماد على لاعب وسطه الجديد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الذي طرد في الفوز على بورنموث 3-1 خلال المرحلة الماضية، وذلك بعدما نجح «الحمر» في استئناف البطاقة الحمراء التي رفعها بوجهه الحكم توماس برامال، بسبب ما اعتبره خطأ قاسياً على الاسكتلندي راين كريستي.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب غاضباً جداً من قرار الحكم، قائلاً: «بعد اللقاء، رأيت اللقطة مرة أخرى، أعتقد أنه إذا كانت لديك قائمة بالنقاط لما تحتاجه لمنح البطاقة الحمراء، فإنه لا يوجد شيء آخر سوى الاحتكاك (في لقطة لاعبه)، إذ لا يمكنك وضع علامة في المربعات الأخرى».

وأفلت ماك أليستر بالتالي من الغياب عن ثلاث مباريات لليفربول في حال لم تُلغَ العقوبة.

قال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: «لقد ألغت لجنة مستقلة إيقاف أليكسيس ماك أليستر ثلاث مباريات بعد شكوى ضد طرد خاطئ».

ويأمل ليفربول أن يؤكد تفوقه على نيوكاسل الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة أمام «الحمر»، ولم يذق طعم الفوز عليهم منذ ديسمبر 2015 (2-0).

وبمعنويات الفوز المستحق على «اليونايتد»، يحل توتنهام وبوستيكوجلو على بورنموث السبت، على أمل تجنب سيناريو الموسم الماضي، حين سقط النادي اللندني على أرض منافسه 2-3 بهدف تلقاه في الوقت بدل الضائع.