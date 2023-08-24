«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية



دبي (الاتحاد)



نظمت الهيئة العامة للرياضة جلسة حوارية، بعنوان «ملتقى يوم المرأة الإماراتية»، احتفالاً بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» الوطنية، تحت شعار «نتشارك للغد»، تكريماً وتقديراً لما تقوم به المرأة، من أجل تطوير وبناء المجتمع الإماراتي، والمشاركة الفعالة في جميع المجالات، واعتزازاً بكافة جهود الكوادر النسائية، في مختلف قطاعات الدولة، خاصة قطاع الرياضة، وترسيخاً للدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات.

وألقى سعيد عبد الغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكلمة الافتتاحية بالملتقى، وشارك في الجلسة الحوارية د. مريم مطر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، ود. شذى النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ود. هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، ود. سعاد سلطان الشامسي المهندسة ومستشارة الطيران، والمحامية علياء العامري، ومحمد هلال الحزامي، رئيس مجموعة محمد هلال، وأدار الجلسة الإعلامي حسن حبيب، نائب مدير قناة دبي الرياضية.

وأعرب سعيد عبد الغفار حسين عن تقديره لعطاء المرأة الإماراتية ونجاحاتها وإنجازاتها المتفردة على مختلف الأصعدة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين المرأة في شتى القطاعات، والدعم المتواصل للمرأة الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وقال: «نحتفي اليوم بالمرأة الإماراتية في هذه المناسبة الوطنية، حيث أصبحت بنت الإمارات حاضرة بقوة في مراكز صنع القرار والمناصب العليا في الدولة، مما يؤكد أن الحضور الريادي للمرأة بات سمة أساسية تميز الإمارات».

وأضاف: «تضع الهيئة العامة للرياضة تمكين المرأة رياضياً وإدارياً ضمن أولوياتها، باعتبارها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الرياضية، كما نعمل على تعزيز حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار رياضياً، ولعبت المرأة الإماراتية دوراً بارزاً في النهوض بقطاع الرياضة في الدولة، من خلال التمثيل النسائي المشرف لمنتخباتنا الوطنية، وتحقيق العديد من الإنجازات في المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب شغل عدد من المناصب الإدارية في الاتحادات والأندية الرياضية، تجسيداً لرؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة في مختلف المجالات».

وقال: «دائماً ما نحرص على تقديم الدعم المستمر اللازم، لتعزيز كفاءة الرياضة النسائية والنهوض بمكانة المرأة الإماراتية، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات لاعباتنا، ولتسهم رياضة المرأة في تحقيق أهداف (عام الاستدامة)، كما نؤكد على أن تعزيز استدامة رياضة المرأة يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية عمل الهيئة، وذلك بالشراكة والتنسيق الدائم مع جميع الاتحادات والجهات الرياضية بالدولة».

وتناولت الجلسة الحوارية بـ «ملتقى يوم المرأة الإماراتية» عدة محاور نقاشية، أبرزها دور المرأة ومشاركتها في مسيرة التنمية بالإمارات من أجل تحقيق الاستدامة، وجهود الدولة في تمكين المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، ودور المؤسسات والجهات الأهلية والحكومية في تعزيز مشاركة المرأة في تحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة، وإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.