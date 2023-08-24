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الرياضي

«سحر ميسي» يقود إنتر ميامي إلى نهائي «الكأس المفتوحة»

«سحر ميسي» يقود إنتر ميامي إلى نهائي «الكأس المفتوحة»
24 أغسطس 2023 11:17

 
لوس أنجلوس (د ب أ)


بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بُعد خطوة واحدة، من التتويج بثاني ألقابه مع فريقه الجديد إنتر ميامي في غضون أيام قليلة، بعدما قاده إلى بلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم، عبر الفوز المثير على سينسيناتي 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية، في «المربع الذهبي». 

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وقلب إنتر ميامي تأخره بهدفين، إلى تعادل مثير، قبل أن يحسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية.
وبدا إنتر ميامي في طريقه لتلقي أول هزيمة له، منذ قدوم ميسي، وزميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وذلك عقب تأخره بهدفين، حملا توقيع الأرجنتيني لوسيانو أكوستا في الدقيقة 18، وبراندون فاسكيس في الدقيقة 53، لكن ميسي تألق مثل العادة في اللحظات الحاسمة، وأرسل تمريرتين حاسمتين للإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 68، والدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليفرض بهما التعادل القاتل على سينسيناتي.
واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي، شهد تسجيل الفنزويلي جوزيف مارتينيس الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 93، لكن الياباني يويا كوبو أدرك التعادل لسينسيناتي في الدقيقة 114، ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لميسي ورفاقه، بعدما تصدى الحارس درايك كالندر لمحاولة هاجلوند، قبل أن يسجل بنجامين كريماشي ركلة الجزاء الحاسمة، ليمنح إنتر ميامي الفوز 5 -4، ويلتقي إنتر ميامي في النهائي يوم 27 سبتمبر المقبل مع هيوستن دينامو، الذي تغلب على ريال سولت ليك 3-1 بعد مباراة ماراثونية. 

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي يوم السبت الماضي إلى التتويج بلقب كأس الرابطتين، بالفوز في النهائي على ناشفيل 10-9 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
سيرجيو بوسكتس
جوردي ألبا
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