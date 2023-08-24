بنزيمة وسانتو.. من ينتصر في «اختبار القوى»؟



أنور إبراهيم (القاهرة )



رغم وصول الخلاف بين الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، وبين البرتغالي نونو سانتو المدير الفني إلى طريق «شبه مسدود»، حاولت إدارة النادي نفي وجود أي مشكلات بينهما، وأعلنت أنه لا صحة لما نشر في وسائل الإعلام السعودية بشأن وجود خلاف بينهما، وأكدت أن العلاقة بين «الثنائي» متميزة، بل وامتدح النادي العقلية الاحترافية لبنزيمة، وتفرغه الكامل لعمله لاعباً.

ونفى النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به أي خلاف بينهما.

ومن جانبه، رد صاحب الكرة الذهبية 2022 على هذه الأنباء، بقوله إن كل شيء على ما يرام، ونشر «ستوري» وصور له وهو يبتسم خلال التدريب بهدف «تلطيف» الأجواء، بل ونفى تماماً كل ما تردد عن قصته مع نونو سانتو.

وحقيقة الأمر التي أكدتها المصادر الصحفية السعودية، أن قائد ريال مدريد السابق بات يرغب في الرحيل، وأنه أبلغ سعد اللذيذ المفوض السعودي الذي أحضره إلى الاتحاد، بأن علاقته مع نونو سانتو لم تعد طبيعية.

وأشارت المصادر السعودية أيضاً إلى أن نونو سانتو قال إنه لم يطلب من الأساس التعاقد مع النجم الفرنسي، وإنما فُرض عليه، وإنه لا يجده مفيداً لطريقة لعبه.

وتطرق موقع جول العالمي إلى القول إن «اختبار القوى» بين بنزيمة ونونو سانتو قد ينتهي برحيل أحدهما، ما لم تسارع الإدارة باحتواء هذا الخلاف سريعاً، بدلاً من التركيز على نفيه.

وصل كريم بنزيمة «35 عاماً» إلى الاتحاد في بداية هذا الصيف، قادماً من ريال مدريد الإسباني، في صورة «رحيل حر»، بعد أن انتهى عقده مع «الميرنجي»، رغم أنه كان بمقدوره البقاء موسماً آخر مع الفريق، ولكنه فضل خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي.