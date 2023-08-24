ميسي: أعيش أجواء برشلونة ولن أعتزل قريباً!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي «36 عاماً» نجم إنتر ميامي، سعادته بالوجود في أميركا، مشيراً إلى أنه لا يفكر في اعتزال الكرة قريباً، ويريد الاستفادة لأقصى درجة بالوقت المتبقى له في الملاعب.

وقال في حوار لـ «آبل تي في»: بمنتهى الأمانة لا أفكر في الاعتزال، لأنني أستمتع باللعب، وأحب الكرة، وأن أكون في الملاعب دائماً، والكرة بين قدمي.

وأضاف: لا أعرف على وجه التحديد الوقت الذي أمضيه في الملاعب، ولكنني أحاول الاستفادة بقدر الإمكان، طالما أنني في حالة بدنية وفنية جيدة، وعموماً دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث مستقبلاً.

وقال النجم الحاصل على 7 كرات ذهبية: أهم شيء أن أستفيد بما تبقى لي في الملاعب، سواء طال الوقت أو قصر، وينبغي أن أستفيد من كل لحظة، لأن ذلك لن يتكرر، ولا أريد أن أندم.

وحقق ميسي أول بطولة له مع ميابمي، بعد فوز الفريق بكأس الرابطة، إثر تغلبه بركلات الجزاء على منافسه ناشفيل، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وسجل ميسي هدفه العاشر منذ وصوله إلى ميامي في يوليو الماضي، قادماً من باريس سان جيرمان، بموجب عقد لمدة عامين ونصف العام.

ويحرص ميسي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة العالمية، على أن يؤكد في كل مناسبة، أنه فضل إنتر ميامي على أي مكان آخر، وكان الدافع إلى ذلك أسباب عائلية، مشيراً إلى أنه أمضى وأسرته عامين صعبين في باريس.

وأضاف: لم تكن الأمور تسير جيداً، وعانينا الكثير من الصعوبات.

واعترف ميسي بأنه في ميامي يعيش نفس الأجواء الإيجابية التي عاشها في برشلونة، وقال إنه يقدر الحياة اليومية التي يعيشها في ميامي، وأيضاً الحياة الرياضية، والآن ورغم مرور وقت قصير على وجودنا هنا، إلا أنني أستطيع أن أقول إن ميامي هو المكان المناسب الذي أتينا إليه.



