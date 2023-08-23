الخميس 24 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حاكم الشارقة: إعانات الأندية تقاس بخدماتها المجتمعية

حاكم الشارقة: إعانات الأندية تقاس بخدماتها المجتمعية
24 أغسطس 2023 01:06

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
حاكم رأس الخيمة يحضر حفل استقبال قمة مجموعة «بريكس»

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رسالة لأندية الإمارة، أكد خلالها أنه يتم التفتيش لمعرفة ما يحدث داخل كل نادٍ، وأن الإعانات مشروطة بزيادة أعداد الأعضاء المواطنين عن العام الماضي، وتقاس مبالغ الإعانات بالخدمات المجتمعية التي يقدمها النادي، مشيداً باجتهاد نادي كلباء.
وأعلن سموه أن العمل جارٍ لإنشاء نادي دبا الحصن، وسيتم بناء مراكز رياضية لناديي كلباء وخورفكان، بتكلفة 40 مليون درهم للمركز الواحد.
وقال سموه: «لدينا أندية تأخذ مبالغ كبيرة، وكان عائدها للمجتمع ضعيفاً، وطلبنا من المسؤولين إشراك أبنائنا في هذه الأندية، وربطنا تقديم الإعانة للأندية بتنفيذ هذا الأمر، وبالفعل تم التنفيذ، ربما على مضض من البعض، ولكننا لا يهمنا إلا خدمة المجتمع، والآن ندخل إلى كل نادٍ ونفتش، ونرى ماذا يقدم، فهذا المكان يضم مجتمعاً ليس كله أجنبياً، وإنما يوجد فيه أبناؤنا وشبابنا ويجب أن ننتبه لهم».
وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة قائلاً: «لدينا نادي كلباء مجتهد، ونحن نقيس الأمر ليس بعدد الأعضاء، وإنما بعدد المواطنين من الأعضاء، وبالخدمات المجتمعية التي يقدمها النادي، وخير مثال على ذلك هو المسؤول المجتهد عبد الله حسن الدرمكي، الأمين العام لمجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، ونحن نشكره على هذا الاجتهاد، ونضيف عليه حملاً ونكافئ النادي؛ فإذا كان على النادي ديون سنقوم بسدادها، ولكننا عندما نفعل ذلك نريد في المقابل خدمة مجتمعية، فنحن لا نقدم الأموال للنوادي إكراماً دون أن نعلم فيما أُنفِقَت».
وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: «نوجه رسالة إلى أندية الشارقة، ونقول لهم الحساب عسير، واعلموا أن الإعانة مشروطة بزيادة أعداد المواطنين عن العام الماضي، وستقاس بما لديكم من أنشطة مجتمعية، وستتم محاسبتكم على ما تقدمونه للمجتمع».
وعن مجلس الشارقة الرياضي، قال صاحب السمو حاكم الشارقة: «نهيب بمجلس الشارقة الرياضي، ونتمنى أن يسمعنا ويعفينا من العناء، ونقول له إن جميع من سجلوا في النادي، لدى كل واحد منهم اختصاص يعمل به، فهو لا يجلس في النادي ليستنشق الهواء فقط، وإنما منهم من يلعب كرة القدم وآخر السلة وهكذا، ولدينا نوادي البطائح ومليحة والمدام، جميعها مكتملة المرافق، ولديها مراكز رياضية مكتملة، ونحن الآن نبني نادي دبا الحصن، وسيكون مكتملاً من جميع النواحي، وسنبني مركزاً رياضياً لنادي كلباء، وآخر لنادي خورفكان، وستبلغ تكلفة كل مركز رياضي 40 مليون درهم، وهذا ليس بكثير على أبنائنا الذين سيشتركون في هذه المراكز».

الإمارات
حاكم الشارقة
الشارقة
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
الرياضي
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
اليوم 12:00
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
الرياضي
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
اليوم 11:56
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
الرياضي
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
اليوم 11:50
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
الإمارات
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
اليوم 11:38
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
الرياضي
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©