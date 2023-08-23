حاكم الشارقة: إعانات الأندية تقاس بخدماتها المجتمعية

الشارقة (وام)

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رسالة لأندية الإمارة، أكد خلالها أنه يتم التفتيش لمعرفة ما يحدث داخل كل نادٍ، وأن الإعانات مشروطة بزيادة أعداد الأعضاء المواطنين عن العام الماضي، وتقاس مبالغ الإعانات بالخدمات المجتمعية التي يقدمها النادي، مشيداً باجتهاد نادي كلباء.

وأعلن سموه أن العمل جارٍ لإنشاء نادي دبا الحصن، وسيتم بناء مراكز رياضية لناديي كلباء وخورفكان، بتكلفة 40 مليون درهم للمركز الواحد.

وقال سموه: «لدينا أندية تأخذ مبالغ كبيرة، وكان عائدها للمجتمع ضعيفاً، وطلبنا من المسؤولين إشراك أبنائنا في هذه الأندية، وربطنا تقديم الإعانة للأندية بتنفيذ هذا الأمر، وبالفعل تم التنفيذ، ربما على مضض من البعض، ولكننا لا يهمنا إلا خدمة المجتمع، والآن ندخل إلى كل نادٍ ونفتش، ونرى ماذا يقدم، فهذا المكان يضم مجتمعاً ليس كله أجنبياً، وإنما يوجد فيه أبناؤنا وشبابنا ويجب أن ننتبه لهم».

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة قائلاً: «لدينا نادي كلباء مجتهد، ونحن نقيس الأمر ليس بعدد الأعضاء، وإنما بعدد المواطنين من الأعضاء، وبالخدمات المجتمعية التي يقدمها النادي، وخير مثال على ذلك هو المسؤول المجتهد عبد الله حسن الدرمكي، الأمين العام لمجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، ونحن نشكره على هذا الاجتهاد، ونضيف عليه حملاً ونكافئ النادي؛ فإذا كان على النادي ديون سنقوم بسدادها، ولكننا عندما نفعل ذلك نريد في المقابل خدمة مجتمعية، فنحن لا نقدم الأموال للنوادي إكراماً دون أن نعلم فيما أُنفِقَت».

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: «نوجه رسالة إلى أندية الشارقة، ونقول لهم الحساب عسير، واعلموا أن الإعانة مشروطة بزيادة أعداد المواطنين عن العام الماضي، وستقاس بما لديكم من أنشطة مجتمعية، وستتم محاسبتكم على ما تقدمونه للمجتمع».

وعن مجلس الشارقة الرياضي، قال صاحب السمو حاكم الشارقة: «نهيب بمجلس الشارقة الرياضي، ونتمنى أن يسمعنا ويعفينا من العناء، ونقول له إن جميع من سجلوا في النادي، لدى كل واحد منهم اختصاص يعمل به، فهو لا يجلس في النادي ليستنشق الهواء فقط، وإنما منهم من يلعب كرة القدم وآخر السلة وهكذا، ولدينا نوادي البطائح ومليحة والمدام، جميعها مكتملة المرافق، ولديها مراكز رياضية مكتملة، ونحن الآن نبني نادي دبا الحصن، وسيكون مكتملاً من جميع النواحي، وسنبني مركزاً رياضياً لنادي كلباء، وآخر لنادي خورفكان، وستبلغ تكلفة كل مركز رياضي 40 مليون درهم، وهذا ليس بكثير على أبنائنا الذين سيشتركون في هذه المراكز».