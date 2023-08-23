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«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تنظم 3 بطولات دولية في أميركا والصين وأوروجواي

«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تنظم 3 بطولات دولية في أميركا والصين وأوروجواي
24 أغسطس 2023 01:06

أبوظبي (وام)

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أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو نجاحها في تنظيم 3 بطولات عالمية في كل من أميركا والصين، وأوروجواي، وأكدت الرابطة أن هذه البطولات تعد محطات مهمة في مسيرة تطوير اللعبة، وتعزيز الوعي بأهميتها على المستويين المحلي والدولي.
وبرزت البطولة التي أقامتها الرابطة في الصين، عقب سلسلة ناجحة تم تنظيمها هناك، تأكيداً للعلاقات القوية مع الصين، حيث أثمر التوسع في البطولات المقامة هناك عن إقامة منافسات بطولة «جيجيانج».
وشهدت منافسات البطولة تألق لاعبي «أكاديمية زين بي جي جي» بتصدرهم جدول الترتيب بـ 10100 نقطة، وجاءت في المركز الثاني أكاديمية «جيندو الصينية» بـ 7675 نقطة.
وشهدت منافسات بطولة أوروجواي مشاركة واسعة، قدم خلالها اللاعبون أداءً متميزاً، حيث تألق لاعبو أكاديمية «راتاو» وتصدروا الترتيب بـ45500 نقطة، فيما جاءت ثانياً أكاديمية «نورث ساوث» بـ21250 نقطة. وخلال البطولة التي أُقيمت في أميركا، بمدينة «تشارلستون» أخيراً، شهدت المنافسات مشاركات واسعة من مختلف الفئات، حيث عمدت الرابطة إلى استقطاب المزيد من اللاعبين، في إطار حرصها على تبادل الخبرات وتطوير المنافسات.
وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، أن بطولات الرابطة مستمرة في مختلف دول وقارات العالم، وتشهد زيادة مطردة في العام الجاري، وفقاً لتعليمات عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والتي تستهدف الوصول إلى كل عشاق ومحبي اللعبة في مختلف بقاع العالم، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في الأعوام الماضية، لتعزيز مكانة أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم.

الجو جيتسو
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
أميركا
الصين
أوروجواي
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