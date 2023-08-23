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الرياضي

«العنابي» يطلق حملة «لأجل الوحدة»

موسيماني
24 أغسطس 2023 01:07

مصطفى الديب (أبوظبي)

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يختتم الوحدة تدريباته مساء اليوم، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، استعداداً لـ «ديربي العاصمة» أمام الجزيرة غداً، ضمن منافسات الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويضع الجهاز الفني خلال المران اللمسات النهائية على تشكيلة الفريق وطريقة اللعب التي يخوض بها القمة. 
وخاض «العنابي» تدريباته تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وشهدت الأيام الماضية حماساً شديداً في التدريبات، بغية تعويض خسارة المباراة الماضية أمام البطائح، في انطلاق البطولة.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة الغد، عودة طحنون الزعابي من الإصابة، الذي ربما يكون ضمن قائمة اللقاء، فيما يستمر غياب جوانكا للإيقاف، ومحمد علي وعبد الله حمد للإصابة.
على جانب آخر، دشن الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» حملة جماهيرية تحت عنوان «لأجل الوحدة» بهدف تحفيز جمهور «العنابي» على الحضور لمؤازرة اللاعبين من المدرجات، من أجل تعويض الخسارة الأولى أمام البطائح، والتي كانت أولى مفاجآت الموسم، حيث خسر «أصحاب السعادة» بهدفين مقابل هدف، في مباراة كانت الأخطاء الدفاعية السبب الأساسي وراء التفريط في «النقاط الكاملة»، بعدما اعتمد هجوم البطائح على الهجمات المرتدة التي سجل منها هدفين. واعترف موسيماني عقب المباراة، بأن الفريق لم يظهر بصورة قوية، وأن الأداء الذي قدمه ليس مستوى فريق يريد المنافسة على اللقب.
وشدد مدرب الوحدة على أن الفريق يجب أن يتعلم من أخطاء البداية، مؤكداً أن الجميع عازم على تصحيح تلك الأخطاء خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يمكن أن يلعب بهذه الصورة، إذا أراد المنافسة على درع الدوري.

العنابي
الوحدة
ديربي العاصمة
ديربي أبوظبي
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
بيتسو موسيماني
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